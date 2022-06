Bairro em Festa com música, cinema, exposições e várias feiras

Está de regresso o festival que põe a mexer o eixo da Almirante Reis, pelos bairros do Intendente, Anjos, Pena e Arroios. A programação, que se realiza em diferentes espaços, entre 20 e 26 de Junho, inclui desde concertos e espectáculos até exposições e debates, passando por ateliers, sessões de cinema e várias feiras para toda a família.

Na programação, que se estende por vários locais, destacam-se os concertos no Largo do Intendente, com os músicos turcos Gulami e Sibel (21 Jun, 19.00), o grupo tradicional Não És Tu Sou Eu (22 Jun, 19.00) e o espectáculo para a infância Ah Ah Ah! (23 Jun, 17.30), de Marta Coutinho e Ruca Rebordão. Mas há mais.

A pensar nas famílias, vão realizar-se visitas guiadas ao antigo Quartel do Segundo Esquadrão do Regimento de Cavalaria do Cabeço da Bola; e os espectáculos e as oficinas para os mais novos, a acontecer em muitos outros espaços, contam com criações de nomes como Aldara Bizarro, Cláudia Gaiolas, Susana Domingos Gaspar, Vasco Ribeiro Casais, Joana Negrão e William Barreto.

No total, vão ser mais de 80 eventos, todos de entrada livre, no Quartel do Largo do Cabeço de Bola, no Campo dos Mártires da Pátria, no Mercado de Culturas, na Praça das Novas Nações, no Largo do Intendente e, pela primeira vez, também no Jardim Constantino e na própria Avenida Almirante Reis.

Esta iniciativa cultural é promovida pelo LARGO Residências, a Câmara Municipal de Lisboa, a EGEAC e a Junta de Freguesia de Arroios, em parceria com uma rede de 25 entidades locais e quase 200 trabalhadores da cultura. “Para nós, a cultura pode transformar, comunicar, resistir e agregar. É um acto de expressão-criação que cuida de todas e todos e reclama uma sociedade mais justa e inclusiva, e, por isso, propomos um programa que se assume, também, como ‘artivista’”, lê-se no site do festival Bairro em Festa.

Intendente, Anjos, Pena, Arroios. Vários locais. 20-26 Jun, vários horários. Entrada livre

