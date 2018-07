Bairro Intendente em Festa regressa com música, teatro, feiras e cinema grátis

Tem onde apontar? Então cá vai: a 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de Julho são dias de festa no largo. O Bairro Intendente em Festa regressa nesses dias para mais uma edição cheia de música, cinema, teatro, visitas guiadas e feiras.

Este ano a iniciativa faz-se sob o mote Memória e Projecção de um Bairro, uma forma de celebrar o Património Cultural Material e Imaterial, sendo que a entrada é gratuita e acontece tudo no Largo do Intendente Pina Manique. A programação é extensa e sublinha as características de um bairro multicultural, com vida de noite e de dia, cruzando gerações e tendências.

As festividades arrancam com um jantar-baile-concerto que cruza os ingredientes, passos de dança e sons (dia 6, 21.00), do projecto Comida Convida, e no sábado, dia 7, há feira no Largo (13.00-20.00) com actividades pelo meio – um teatro infantil às 17.30 ou um concerto de músicos da fundação Aga Khan às 22.00. São vários os workshops planeados ao longo do festival dedicados a toda a família, desde a aula de impacto ambiental (dia 8 e 15, 16.00) à de gastronomia (dia 14, 16.30).

Nos dias 12 e 19, às 21.30, podem assistir a uma sessão de cinema documental. As feiras repetem-se no dia 8, no dia 15 – dedicada aos livros – e no dia 21, com uma feira de bicicletas.

Pode consultar a programação completa na página de Facebook do bairro.

Largo do Intendente. Entrada livre.

+ Coisas para fazer em Lisboa este mês

+ O Maria Matos, como o conhecemos, despede-se ao ar live