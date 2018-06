O Maria Matos, como o conhecemos, despede-se ao ar live

A convocatória chegou: no dia 14 de Julho o Teatro Maria Matos é anfitrião de mais uma edição da iniciativa aoarlivre, no Jardim das Estacas. Todos os anos o evento assinala a chegada do Verão com um dia repleto de espectáculos e actividades para as famílias, mas esta que é a última edição tem um sabor diferente – marca a despedida do Teatro Municipal Maria Matos, enquanto espaço gerido pela Câmara Municipal de Lisboa.

Para celebrar o fim de um capítulo da vida do Maria Matos, o teatro convida pais, crianças, artistas, amigos e vizinhos a passar o dia, das 15.00 às 22.00, nesta festa que tem programadas oficinas, performances, espectáculos, instalações e um jantar comunitário.

No total são dez oficinas para famílias que estão programadas para aquela tarde no jardim, e que alimentam o cientista que há dentro dos miúdos ou os artistas que um dia se podem vir a tornar. Sabia que grilos e gafanhotos são elementos de alto valor nutricional? Essa é uma das questões que pode aprender nesta oficina do mundo científico, antes de saltar para a sessão de produção gráfica conduzida pela Oficina do Cego – aqui os miúdos podem expressar-se com recurso a carimbos, stencil ou caracteres de madeira. Sem falar nas várias oficinas artísticas que decorrem durante a tarde, como é o caso da Histórias à Solta direccionada aos gaiatos que gostam de inventar histórias, e que aqui vão poder construir um livro com fadas, dragões, princesas ou astronautas.

Nesta iniciativa, que se repete desde 2009, o Maria Matos apresenta também vários jogos familiares, veja-se o Jardim Zoológico Pedonal, de Nuno G. Mello, um projecto da Largo Residências, que transforma objectos em fim de vida em animais – ora uma cadeira-cavalinho, ora uma cómoda-girafa.

A festa faz-se, como é habitual, com um jantar comunitário servido pela Cozinha Popular da Mouraria, entre as 20.30 e as 22.00, e é durante esse período que o músico Benjamim vai conduzir o Auto Rádio, um DJ set que remonta às viagens de carro em família, onde se ouve todo o tipo de música, daquela que agrada a pais e filhos.

Pode consultar a programação completa aqui.

Jardim do Bairro das Estacas. Rua Bulhão Pato. 14 de Julho 15.00-22.00. Entrada livre.

