Balões de ar quente vão flutuar por Coruche durante cinco dias

Este é o mês em que os céus vão ser pintados por balões de ar quente um pouco por todo o país. A partir desta quarta-feira, 10, é a vez de Coruche receber o Flutuar by Cepsa – Festival Internacional de Balonismo de Coruche que convida residentes e visitantes a sobrevoar as planícies verdes e azuis da lezíria ribatejana. Até dia 14 de Novembro, se as condições climatéricas o permitirem, há voos matinais todos os dias e baptismos de voo em balões estáticos para quem quiser experimentar a sensação de sair do chão gratuitamente. A partir de sexta-feira, 12, há também actividades para as famílias, como jogos tradicionais e escalada.



O festival prevê receber cerca de 20 balões de equipas de todo o mundo, incluindo o balão “mota de corrida” com capacidade para 34 pessoas – um dos maiores balões de ar quente do mundo em formato especial a voar comercialmente com passageiros. Outro dos destaques é o balão “barco de piratas”, com um estilo típico dos anos 1700.

Quem quiser subir pelos ares durante a semana tem que saltar da cama bem cedo, já que os voos matinais acontecem entre as 07.00 e as 08.00. Se preferir ver o sol já bem alto, também há voos entre as 15.30 e as 17.00 durante o fim-de-semana. Os voos (174,90€) têm a duração média de uma hora e devem ser reservados com antecedência no site do evento. Já os baptismos de voo em balões estáticos acontecem entre as 08.00 e as 10.00 na quinta-feira, 10, e nos restantes dias há uma sessão extra entre as 18.00 e as 21.00. A actividade é gratuita, mas tem vagas limitadas e requer inscrição prévia no local.



A partir das 17.00 de sexta-feira, 12, o festival conta ainda com um mercado de artesanato e produtos locais onde pode provar a gastronomia típica ribatejana. Ao mesmo tempo e no mesmo recinto, decorre também uma street food fest onde a comida regional se encontra com a mexicana, a alemã ou a vegetariana. Durante o fim-de-semana, as famílias que visitem o Parque de Mercados e Feiras de Coruche podem pôr os mais novos a gastar baterias com jogos tradicionais portugueses e actividades como escalada ou touro mecânico.

Também a partir de sexta-feira, as noites terminam com o espectáculo nocturno Night Glow, entre as 21.00 e as 22.00, onde os pilotos, com os balões fixos a alguns metros do chão, provocam a libertação de chamas pelos queimadores que resulta num espectáculo de luzes e cor. O espectáculo é acompanhado por música electrónica.



Depois do espectáculo nocturno, a música continua com concertos e DJ sets. Na sexta-feira a noite termina com os DJs Pedro Cazanova e Paulo Rodrigues, das 22.00 às 01.00. No dia seguinte é a vez de Luís Trigacheiro subir ao palco, às 22.00, e, uma hora e meia depois, troca o protagonismo com o DJ Paulo Rodrigues. O concerto de encerramento fica a cargo dos Rock2Night, das 17.00 às 19.00.



Coruche. Qua-Dom. festivalbalonismocoruche.com



