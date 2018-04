Banda do Mar, Capicua, Orelha Negra e outros concertos grátis no Eurovision Village

O Festival da Eurovisão está a chegar. Durante nove dias, o Terreiro do Paço será a morada da Eurovision Village, onde há muito mais do que directos do evento. Entre 4 e 12 de Maio conte com concertos gratuitos e street food.

A Altice Arena é o coração da coisa, onde até já estão a decorrer ensaios, mas o mega-evento da Eurovisão ultrapassa as fronteiras do Parque das Nações e leva animação até ao centro da cidade. No Eurovision Village, no Terreiro do Paço a partir de 4 de Maio, poderá ver emissões em directo das semifinais e da Grande Final (dias 8, 10 e 12 de Maio a partir das 20h00), mas não só: o espaço inclui carrinhas de street food, uma zona lounge e de sombras e uma exposição sobre as edições anteriores do Festival Eurovisão da Canção, além de servir de palco para vários concertos gratuitos.

Os portugueses Beatbombers estreiam o palco logo no dia 4 às 21.00. No dia seguinte, é a vez do projecto Discotexas – Lisboa à Noite animar a Praça do Comércio, reunindo num só espetáculo músicos, DJ’s, bailarinos, artistas visuais e performers. 6 de Maio é dia de tributos a grandes artistas portugueses, como Carlos Paião, as Doce e Simone de Oliveira, mas só depois da transmissão em directo da Blue Carpet no MAAT (chegada dos artistas e respectivas delegações).

A Banda do Mar sobe ao palco a 7 de Maio às 21.00, seguida de Waldemar Bastos, cujo concerto está marcado para as 22.30. Dia 9 há grandes clássicos europeus à boleia da Orquestra Metropolitana de Lisboa; e dia 11 pode contar primeiro com Orelha Negra e depois com Capicua – que voltou a convidar Blaya, Ana Bacalhau, M7 e Marta Ren para fazer a festa (como já tinha feito no Red Bull Music Culture Clash).

Últimas da Eurovisão:

+ Salvador Sobral e Caetano Veloso actuam na final

+ Trumps: o clube não-oficial da Eurovisão