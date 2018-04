Salvador Sobral e Caetano Veloso actuam na final da Eurovisão

Um ano depois da grande vitória em Kiev, Salvador Sobral volta a pisar o palco da final da Eurovisão – e chega acompanhado pelo brasileiro Caetano Veloso.

Já se esperava mais uma visita de Caetano Veloso a Portugal. Mas antes de passar pelo Coliseu de Lisboa em modo clã, acompanhado pelos filhos Moreno, Zeca e Tom, marca presença na grande final do Festival Eurovisão.

É no palco da Altice Arena, a 12 de Maio, que o cantor e compositor brasileiro se juntará a Salvador Sobral, a quem compete igualmente assinalar o fim de festa, naquele que será um dos momentos mais esperados. Depois do triunfo de 2017 na capital ucraniana, com a canção "Amar pelos Dois", que pela primeira vez valeu o prémio máximo para Portugal, um dos rostos do Tropicalismo manifestou a sua admiração pelo artista português.

Entretanto, não é demais lembrar que os bilhetes para os três espectáculos da Grande Final do Festival Eurovisão da Canção 2018 já se encontram esgotados, mas pode contar com a transmissão ao vivo no dia 12, assegurada pela RTP1. Siga tudo aqui.

