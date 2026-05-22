Bar de sobremesas The Midnight Espresso abre novo espaço no Chiado

Na segunda morada, Tânia Taveira de Amaral e André Marques Ventura continuam a servir o chá das cinco até bem tarde. Mas aqui haverá jazz ao vivo regularmente.

Cerca de um ano e meio depois de terem estreado o conceito no Príncipe Real, Tânia Taveira de Amaral e André Marques Ventura levaram o seu bar de sobremesas para o Chiado. Não é uma troca, é uma segunda localização. O novo The Midnight Espresso abriu a 8 de Maio e mantém como principal proposta o inglesíssimo chá das cinco até horas bem tardias – até à meia-noite no local original, até à uma da manhã neste. A grande diferença é que, nesta morada, haverá programação regular de jazz ao vivo.

“Depois da recepção extremamente positiva do nosso espaço no Príncipe Real, quisemos criar no Chiado uma experiência mais intimista e cultural, mantendo a identidade acolhedora e elegante que caracteriza o The Midnight Espresso”, refere Tânia Taveira de Amaral à Time Out, por escrito. “O novo espaço combina chá da tarde, sobremesas artesanais e uma nova selecção de salgados cuidadosamente preparados para acompanhar a experiência ao longo do dia e da noite. Para além da nossa seleção premium de chás e cocktails de assinatura, passámos também a contar com uma carta dedicada de vinhos, champagne e prosecco.”

“Nesta fase inicial”, o The Midnight Espresso Chiado está aberto de terça-feira a sábado, das 17.00 à 01.00. Um horário pensado para “quem procura um espaço acolhedor tanto para o início da noite como para momentos mais tardios”, havendo ainda a possibilidade de o espaço “acolher eventos privados, desde celebrações intimistas a eventos de marca”.

Cláudia Regina Pereira The Midnight Espresso Chiado

No Príncipe Real, o The Midnight Espresso Chiado abriu em Novembro de 2024. Quando a Time Out o visitou, alguns meses mais tarde, o casal, que se conheceu em Londres, explicou a origem do espaço. “Fazíamos muitos afternoon teas em Inglaterra e pensámos que era óptimo trazer um bocadinho disso para aqui. Nem toda a gente tem a possibilidade de ir a Inglaterra ou, mesmo que tenha ido, pode não ter tido oportunidade de experimentar um afternoon tea”, dizia Tânia. “Aqui na zona há muito álcool, há muitos restaurantes, mas não há um sítio onde as pessoas se possam sentar e beber um chá, no nosso caso até à meia-noite. As pessoas podem jantar e vir aqui comer a sobremesa ou beber um café ou um latte, que se calhar não encontram em mais lado nenhum às dez e tal ou onze da noite.”

Cláudia Regina Pereira The Midnight Espresso Chiado

O menu de chá das cinco inclui scones, acompanhados de compota de morango e manteiga, mini sobremesas, salgados e, claro, chá ou café. Também há quatro tábuas – uma de charcutaria, uma de carnes fumadas, uma de queijos e uma vegetariana.

As sobremesas vão do The Midnight Cheesecake, de caramelo ou frutos vermelhos, a tarte fina de maçã, tarte de limão com merengue e aos mini cheesecakes. Pode reservar mesa no site do projecto, onde também encontra a programação das noites de jazz no Chiado.

Travessa Guilherme Cossoul, 11 (Chiado). Ter-Sáb 17.00-01.00

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