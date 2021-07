‘Bate Fado’ adiado para Setembro no CCB

Apresentação em Lisboa do espectáculo de Jonas&Lander estava previsto para este fim-de-semana.

O espectáculo da dupla de coreógrafos Jonas&Lander, que está em destaque na secção Palco da Time Out Portugal desta semana, já não vai acontecer sábado e domingo. Foi adiado para os dias 2 e 3 de Setembro, tal como a exposição que iria acompanhar e contextualizar a apresentação desta peça-de-dança-concerto que resgata as origens, os vocabulários de movimento e parte da historiografia do fado dançado.

A conferência que completava este mini-ciclo sobre fado, numa co-produção do Centro Cultural de Belém (CCB) com a EGEAC e o Museu do Fado, foi cancelada e não tem ainda data prevista de reagendamento.

Em compensação, é possível ouvir o novo disco de Jonas, que também é fadista além de coreógrafo e bailarino: chama-se São Jorge e acabou de ser editado pela Valentim de Carvalho.

+ As peças de teatro para ver esta semana

+ Muscarium regressa em Setembro com música, teatro e dança