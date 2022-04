Bateu Matou em modo baile no Estúdio Time Out

No dia 28 de Abril, os Bateu Matou abrem a pista do Estúdio Time Out para a primeira edição de Bailou. A ordem é para dançar.

Em Janeiro de 2022, Lisboa continuava semi-confinada e a vontade de dançar crescia cada vez mais. “Dois anos no pára-arranca, nem o bicho morre nem a gente dança”, suspiravam os Bateu Matou, uma banda de três bateristas formada por Ivo Costa (Batida, Carminho, Sara Tavares), Quim Albergaria (Paus) e Rui Pité (“Riot” dos Buraka Som Sistema).

Desde o primeiro momento que os Bateu Matou se assumiram como uma “banda de baile”, apostada em proporcionar diversão e alegria. E agora marcou-se finalmente uma data para a primeira edição do evento Bateu Matou Bailou: 28 de Abril – quatro meses depois do que estava inicialmente previsto, devido às restrições e outras questões.

E o que vai ser afinal este evento? Um concerto, uma discoteca ou um encontro de vários artistas no mesmo palco? Todas as respostas estão correctas. Serão quatro horas para dançar, em que o trio vai partilhar o palco com alguns dos artistas que participaram no primeiro disco Chegou, lançado em Maio de 2021. É o caso de Héber Marques, Scúru Fitchádu ou Selma Uamusse.

A banda deixa o alerta: "Queremos toda a gente fresca, vacinada, vitaminada e preparada porque é dia 28 de Abril que abrimos a pista. O que estamos a preparar para este Bailou vai precisar que tirem o dia seguinte de férias. Quem vos avisa…". Amigo é, pois claro.

“Bateu Matou Bailou”, Estúdio Time Out, Time Out Market. Qui 21.00,. Os bilhetes custam 15€ e estão à venda na Ticketline, locais habituais e no dia do evento à porta.

