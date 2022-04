Rosalía regressa a Portugal em Novembro

A cantora e compositora Rosalía vai voltar a pisar palcos portugueses, durante a digressão mundial de apresentação do seu mais recente disco. A notícia foi avançada pela Variety na segunda, mas algumas informações estavam incorrectas. Hoje, a promotora Everything Is New confirmou que os concertos acontecem a 25 de Novembro, no Altice Forum, em Braga, e a 27 de Novembro na Altice Arena, em Lisboa.

Rosalía regressa a Portugal três anos depois da passagem pelo NOS Primavera Sound, em 2019. Desta vez, vem mostrar Motomami, lançado há exactamente um mês. O terceiro álbum, que inclui o single "La Fama", com The Weeknd, surge depois do sucesso global de El Mal Querer (2018), que lhe valeu prémios nos Grammy e catapultou a artista catalã ao estatuto de fenómeno do pop latino.

Os bilhetes para o concerto de Lisboa custam entre 35€ e 330€ e estão à venda na sexta-feira, 22 de Abril, a partir das 10.00. Há uma pré-venda exclusiva das lojas FNAC na quinta, 21.

Altice Arena. 27 de Novembro. 35-330€.

