BE WE. Um novo espaço, mais de 70 marcas para descobrir em Cascais

A BE WE nasceu no Verão de 2020, logo com queda para o design e bom gosto. Na primeira morada, em plena Avenida Valbom, no centro de Cascais, era casa de roupas, acessórios, joalharia, perfumes e artigos de decoração. Um conjunto de marcas portuguesas e estrangeiras escolhidas a dedo, tendo sempre em conta critérios como a sustentabilidade, os materiais naturais e eco-friendly e as boas práticas de responsabilidade social. Havia, e há ainda, cremes da brasileira Granado, roupas das portuguesas +351 ou La Paz, malhas da eslovena Mila Vert ou meias da sueca Happy Socks. Só que o endereço já não é o mesmo e a loja mudou para melhor, muito melhor.

O novo espaço, todo em vidro e com uns estupendos 400 metros quadrados, fica situado em frente à estação de comboios de Cascais, no recém-construído edifício Náutico. E a concept store, que, apesar de pouco luminosa, já era tida em muito boa conta pelos cascaenses, não só solidificou a sua reputação, trazendo ainda mais marcas para a vila, como decidiu ainda juntar um café à festa, o qual deverá inaugurar em breve. Um sítio para os maridos esperarem sem desesperar, um espaço agradável para se marcar uma reunião, um local calmo e confortável para se trabalhar. “Por incrível que pareça, não existe aqui no centro de Cascais um sítio assim, sossegado”, comenta a fundadora da BE WE Veruska Olivieri.

© Manuel Manso

A paulista de 45 anos, formada em psicologia, sempre definiu a sua loja como "um hub de marcas que se preocupam com o colectivo" e a abertura do novo espaço veio apenas ampliar o sonho inicial, nascido em plena pandemia. Nas prateleiras e charriots da BE WE, mobiliário pensado e desenhado pelo designer Tom Marcelino, tudo amovível e mutável, existem muitas coisas, de roupa a velas, passando por cerâmicas, atoalhados e arranjos de flores, mas com apenas um denominador comum — o tão em voga impacto positivo. E falamos em cerca de 70 marcas na loja (online o número cresce), das quais 40 são portuguesas e as outras 30 de vários lugares do mundo, do Brasil à Grécia.

“Se olhar para o nosso logótipo, a grafia do BE é vazia e a grafia do WE é cheia. Aqui tem espaço para todo o mundo, a ideia é valorizar o colectivo e a diversidade”, explica a proprietária. Além do impacto positivo, Veruska, neta de costureira, garante que na loja só entram peças bem acabadas e feitas para durar. “Sou muito chata com o acabamento das roupas, vejo-as sempre do avesso, não gosto de fio solto! Não adianta ser só bonito por fora”, afirma, enquanto nos mostra as impecáveis costuras da portuguesa A LINE.

© Manuel Manso

Fruto de um trabalho de observação contínua e exaustiva da equipa da BE WE, as peças da loja reflectem o estilo de vida dos cascaenses – roupas maioritariamente descontraídas e confortáveis para quem, por exemplo, não prescinde de uma caminhada no paredão. “Não adianta ser uma marca super bacana, ter um conceito super legal, se não está de acordo com o lugar onde eu estou inserida. Está nos nossos planos a abertura de uma segunda e terceira loja, no Porto e num país do norte da Europa, respectivamente, e vão ser lojas diferentes desta aqui e que reflectem o lifestyle desse local”, remata Veruska, garantindo que, para morar, não sai de Cascais "de jeito nenhum”.

BE WE. Rua Dra. Iracy Doyle 40 B (Cascais). 91 151 4804. Seg-Dom 10.00-20.00.

+ De Roma para Lisboa, os benefícios da canábis com um toque de design

+ À procura de algo especial? Estas são as melhores concept stores de Lisboa