De Roma para Lisboa, os benefícios da canábis com um toque de design

Abriu há duas semanas e junta um dos ingredientes do momento com uma boa dose de sentido estético. Entre óleos, velas e revistas, fomos conhecer a Superba.

Tudo começou em 2018, a uns bons quilómetros da capital portuguesa. Em Roma, Matteo Baldarelli abriu a primeira loja da Superba, uma marca orientada para o bem-estar, onde o ingrediente rei é mesmo o famoso extracto da canábis, também conhecido como CBD. Numa altura em que o mundo se rende aos benefícios deste componente (em Portugal, o uso terapêutico foi legalizado há quase quatro anos), a Superba chega a Lisboa com uma selecção de óleos, velas e muito mais.

"Desde o início que a ideia sempre foi tornar o CBD mais acessível, mas também promover a informação sobre o tema. Ainda há muita gente a confundir conceitos", descreve Sara Torcato, outro dos rostos do espaço. Consultora criativa do projecto desde 2020, conheceu Matteo em Itália. Além de namorados, acabaram por desenvolver juntos muitos dos produtos que encontramos na nova loja.

© Francisco Romão Pereira

Do stress à depressão, passando por vários tipos de dor crónica, a dupla traz as vantagens do CBD na ponta da língua, embora também reconheça a confusão que ainda existe em torno deste ingrediente, sobretudo no que diz respeito ao THC, o principal composto psicoactivo da canábis. "As pessoas procuram estes produtos como plano a, não é um plano b para quem quer os outros efeitos", assinala Matteo, designer de formação.

As estrelas são os óleos Superba, disponíveis em três níveis de concentração diferentes — 10, 20 e 30 por centro — e feitos a partir das flores da planta, não das folhas. A opção intermédia é a mais vendida. "São precisos 25 anos para ter as melhores flores", admite Matteo. Os produtos resultam de um trabalho estreito entre a marca e a quinta onde a canábis é cultivada, no Norte de Itália.

© Francisco Romão Pereira

As opções não ficam por aqui — a Superba produz ainda os próprios óleos essenciais e fragrâncias para a casa, fora as velas sustentáveis, fruto da parceria com a marca algarvia Casa Bohemia. Acabados de aterrar, as colaborações com artesãos nacionais não ficam por aqui. Desenhados por Baldarelli, os novos cachimbos de cerâmica são feitos em Lisboa.

A preocupação com o design surge naturalmente, bem como a visão ampla da presença que a canábis ainda pode vir a assumir no nosso dia-a-dia. Decoração, beleza e bem-estar são os segmentos a trabalhar, numa marca cujo objectivo é a criação de um lifestyle próprio em torno do CBD. Prova disso é a selecção de revistas internacionais. Salta à vista Broccoli, uma autêntica coffee table magazine feita na Califórnia e pensada para aficionados (interessados ou curiosos) desta planta. À boleia, e por afinidade, veio também a Mushroom People.

© Francisco Romão Pereira

Passou menos de um mês desde que a Superba abriu portas em Santos. O primeiro balanço dá conta de uma clientela eclética — dos 30 aos 90 anos, com os estrangeiros a viver em Lisboa no topo da lista. Além de expandir o catálogo, Matteo e Sara falam em abrir um novo espaço em solo italiano. A muito longo prazo, também o mercado espanhol poderá funcionar para esta abordagem invulgar à canábis terapêutica. Mas sem pressas, até porque, por enquanto, é preciso conquistar (e esclarecer) o público português.

Calçada do Marquês de Abrantes, 132. 925 501 244. Ter-Sex 10.30-19.00 e Sáb-Dom 11.00-17.00.

+ Dois pisos de móveis e decoração. A Kinda chegou às Amoreiras

+ Caudalie: uma boutique e um spa no coração de Lisboa