Caudalie: uma boutique e um spa no coração de Lisboa

A curiosidade fala mais alto e muitas das pessoas que passam na Rua de São Pedro de Alcântara, ligação entre o Chiado e o Príncipe Real, são atraídas pelo nome na fachada e entram para confirmar a suspeita. E sim, depois de anos a vender os seus produtos exclusivamente em farmácias (em unidades, é a sexta marca de cosmética mais vendida em Portugal), a Caudalie abriu uma pequena boutique no coração de Lisboa, a primeira na capital, depois de um espaço semelhante no Porto, inaugurado no final do ano passado.

© Mariana Valle Lima

"A estratégia destas boutiques não é simplesmente vender os nossos produtos, mas sim proporcionar uma experiência de consumo – convidar as pessoas a conhecer a marca, todos os seus protocolos e o expertise que estes envolvem", explica Madalena Gusmão, directora-geral da Caudalie em Portugal.

As estantes estão bem apetrechadas. As opções de cuidados de rosto e corpo multiplicam-se pelas diversas gamas da marca francesa, com origem em Bordéus, incluindo a Vinosculpt, com acção corporal adelgaçante, a Premier Cru, gama de topo com fórmula anti-envelhecimento co-patenteada pela Universidade de Harvard, ou a Vinergetic C+, uma linha unissexo rica em vitamina c.

O primeiro passo é sempre o diagnóstico. Com a ajuda de um skin scanner, poros, tez e nível de hidratação são avaliados ao detalhe. A resposta pode passar por uma recomendação de rotina de beleza ou por um tratamento à medida das necessidades da pele. Até porque a melhor parte desta nova boutique está mesmo à distância de dois lances de escadas.

© Mariana Valle Lima

No piso subterrâneo, é como se deixássemos para trás o caos da cidade. Os dois gabinetes de tratamento recriam o ambiente e a esquadria da casa mãe, em Bordéus. Tal como a boutique do andar de cima, o day spa da Caudalie já abriu portas e está a aceitar marcações. No menu, o principal foco são os tratamentos de rosto — anti-envelhecimento, hidratante, purificante, entre muitas outras propriedades, num total de sete rituais. Do lado do corpo, as opções incluem esfoliação, hidratação e uma a acção reafirmante da gama Vinosculpt. Os preços variam entre os 92€ (50 minutos) e os 132€ (80 minutos).

Estes rituais estão pela primeira vez disponíveis em Lisboa, enquanto no Porto a parceria de longa data com o spa do The Yeatman já disponibilizava o mesmo serviço, antes da abertura de uma casa própria. Nada foi deixado ao acaso — das marquesas aquecidas à disposição das toalhas, tudo segue as directrizes internacionais da marca. Nem o papel de parede, criado em exclusivo para a Caudalie com referências a uvas e videiras (proveniência dos ingredientes de base de todos os produtos), é deixado ao acaso.

© Mariana Valle Lima

A abertura sofreu os seus percalços. As instalações fazem parte do Palácio Ludovice, cuja empreitada se viu sucessivamente atrasada pela descoberta de achados arqueológicos. Agora, hotel e day spa estão ligados por uma porta, acesso privilegiado dos hóspedes aos rituais de vinoterapia. Poucas semanas após a abertura, já se pensa em possíveis planos de expansão deste espaço. A rede de boutiques em solo nacional está consolidada, mas a procura, muito provavelmente, vai obrigar à criação de mais salas de tratamento.

Rua de São Pedro de Alcântara, 39. 91 434 0601. Dom-Qua 10.00-19.00 e Qui-Sáb 10.00-21.00. Marcações online.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Dupla x 38 Graus: a colaboração que a quer pôr a mexer