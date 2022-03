Dois pisos de móveis e decoração. A Kinda chegou às Amoreiras

Depois de uma loja em São Sebastião, a Kinda volta a aproximar-se do centro de Lisboa com uma nova abertura. Com uma área de 1000 metros quadrados e dois andares, a cadeia de mobiliário de decoração chegou às Amoreiras, mais precisamente ao Diana Park, mesmo em frente ao centro comercial.

Lá dentro, os primeiros clientes vão encontrar a habitual selecção de mobiliário e acessórios de decoração, mas também uma loja onde são recriados diversos ambientes de uma casa. Sem o serviço de projecto, disponível na loja do Bairro Azul, a oferta foi escolhida a pensar em compras mais rápidas.

Das cores fortes aos materiais e acabamentos naturais, passando pelas colaborações com artesãos e pequenas manufacturas em todo o mundo, o catálogo casa com a traça do espaço, agora convertido em loja de decoração. Esta é a quarta loja da Kinda em Portugal, a terceira na zona da Grande Lisboa, onde a primeira inauguração foi no Oeiras Parque.

Rua Maria Ulrich, 4C. 308 807 001. Seg-Sáb 10.00-20.00.

