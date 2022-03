Marca portuguesa de ténis lança os primeiros NFTs

Não lhes podemos tocar, mas a moda dos objectos não tangíveis parece ter vindo para ficar. Depois das jóias, foi a vez de uma marca portuguesa de ténis responder à tendência com o lançamento de uma colecção de NFTs (non-fungible tokens). Para isso, juntou-se ao artista lisboeta Frederico Ramires, que ilustrou 20 pares de ténis de edição limitada.

Ao todo, são quatro as ilustrações que dão cor à base branca deste modelo único. Com cinco exemplares de cada uma, os novos Diverge estão à venda por 320€. Além do NFT que ficará para a posteridade, os clientes terão ainda direito a uma versão física do par adquirido, num tamanho à sua escolha.

Segundo João Esteves, o responsável pela marca, a colaboração assinala a abertura da Diverge à criatividade de artistas e criadores, além de alinhá-la com a actual vaga dos activos digitais coleccionáveis.

A colecção Fred x Diverge foi lançada esta quinta-feira e está à venda na loja online da marca e na plataforma OpenSea.

+ Caudalie: uma boutique e um spa no coração de Lisboa

+ As novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer