Bege sobre bege: com quantas cores pinta a nova loja da Estrela?

A primeira imagem que se tem é de uma loja em tons terra — das paredes ao sortido de peças à venda. O ton sur ton foi levado à letra por Alessandro Radlof naquela que é a sua primeira loja a solo. Duas décadas depois de ter chegado a Portugal, mesmo com um regresso ao Brasil pelo meio, este antigo publicitário conseguiu reunir etiquetas brasileiras e criações portuguesas num único espaço.

Algo que “aconteceu naturalmente", como explica à Time Out, a começar pela comunidade de criativos e empreendedores brasileiros que encontrou deste lado do Atlântico — artistas e designers de moda, muitos deles a viver e a produzir no país. Por outro lado, muitas das pequenas marcas portuguesas independentes que nasceram nos últimos anos têm vindo parar-lhe às mãos. Há cerâmica das Caldas da Rainha (e também nos brincos da Uns), botas e sandálias de pele feitas no Alentejo e as nipónicas kokedamas a fechar a harmonização lusitana da nova montra.

O mote dos “pequenos produtores” desagua numa curadoria generosa de marcas e designers brasileiros encabeçada pela carioca Beira, pedra angular da concept store com uma clara predilecção pelos linhos e pelas cores e texturas naturais, à imagem e semelhança de tudo o resto. A Ar, nome que faz coincidir as iniciais do mentor com o mais leve dos quatro elementos, é tingida de bege e feita de materiais crus, muitos deles reaproveitados. Alessandro aponta para as cadeiras encontradas no lixo, agora expositores, e para as tábuas trazidas das obras, convertidas em estantes, sem esquecer as velhas caixas de sapatos, resgatadas de uma antiga sapataria da Baixa.

De volta às compras, encontramos ainda os acessórios em madeira e acrílico da Oyá, as raquetes de praia da Frescobol Carioca, os candeeiros de Peu Mello e as primeiras peças de roupa da artista plástica Cristina Elias. “Estou constantemente à procura de novos autores. É um trabalho do olhar, de atenção, para ter um espaço de onde as pessoas saem com alguma coisa, seja uma peça única ou um objecto mais básico”, resume o proprietário.

O trabalho ainda nem vai a meio, sobretudo quando, do Brasil, chegam marcas e talentos que o público português ainda desconhece. Muitos estão ainda a caminho de Lisboa, outras continuam por descobrir. No que depender desta loja, têm todas encontro marcado na Estrela.

Rua da Bela Vista à Lapa, 14 (Estrela). 91 437 1927. Seg-Sáb 11.00-19.00.

