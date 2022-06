The Tailor: um novo atelier de roupa por medida em Lisboa

A discrição faz parte do negócio, bem como a versatilidade na hora de atender a todos os desejos do cliente. Fomos conhecer The Tailor.

É preciso subir até ao primeiro andar e tocar à campainha para entrar em The Tailor. Não é por acaso. Este espaço foi pensado, desde o primeiro dia, para ser discreto, intimista e afastado dos olhares de quem passa na rua. Bruno Guerreiro e Érico Ribeiro são os anfitriões deste pequeno apartamento, convertido em atelier de alfaiataria.

E tudo começa com uma lição de como bem receber. A sala, confortavelmente mobilada, é o primeiro de três ambientes. Numa espécie de sala de reuniões, os clientes são convidados a sentarem-se à mesa — é onde estão as amostras de tecidos (Loro Piana, Carnet, Zegna, Holland & Sherry, entre outras), ponto de partida para qualquer peça feita à medida. Quais as texturas ideais para cada época do ano? Que tipo de peças favorecem a estatura? O aconselhamento rumo ao fato perfeito começa aqui.

"Há mais de 20 anos que trabalhamos juntos na área da moda. Sabíamos perfeitamente que a procura por este tipo de serviço é grande e muito específica", garante Bruno, à conversa com a Time Out. The Tailor abriu em Março e não partiu propriamente do zero no que diz respeito à clientela. Com uma carteira de clientes bem recheada, a dupla faz com que o serviço prestado seja também uma relação de longa data, assente na confiança.

Café? Chá? Champanhe ou vinho? O atendimento obedece a todas as comodidades, até mesmo no gabinete de prova, uma divisão espaçosa onde se tiram medidas e experimentam as diferentes peças e cortes. Em média, cada cliente passa aqui duas horas, mas há quem passe menos. Clientes de longa data dispensam tirar medidas e tendem a confiar nas escolhas de Bruno e Érico. São políticos e administradores de empresas, homens que valorizam a celeridade e a discrição.

Nem só de fatos vive The Tailor. Para responder às exigências de quem só gosta de vestir por medida, as encomendas passam também por peças mais casuais (incluindo t-shirts, calças de ganga e malhas) e ainda vestuário de banho. Embora a maioria das peças seja confeccionada em Portugal, alguns fornecedores estão em Espanha, no caso do swimwear, e em Itália, onde também o calçado é feito por medida.

Mas os fatos continuam a ser os mais procurados, até por jovens em início de carreira, sem esquecer o mercado dos noivos, que já começam a trazer os amigos e a fazer do momento de prova uma celebração. Bruno e Érico rejeitam a ideia de um espaço elitista, apesar da localização privilegiada. Um fato por medida começa nos 790€ e pode chegar aos 5000€.

O serviço tem cativado também mulheres, quer pela vertente da alfaiataria, quer pela necessidade de vestidos de festa, também eles feitos por medida. Arranjos de costura e lavandaria e engomadoria ao domicílio também fazem parte do leque de serviços, tal como a organização do closet. "É um serviço que tem sido muito procurado. As pessoas privilegiam a praticidade e não estão dispostas a perder tempo de manhã com um armário desorganizado", comenta Bruno.

Um serviço personalizado e praticamente chave na mão no que toca ao vestuário, mas onde cabem alguns complementos. The Tailor também já tem a sua própria linha de perfumes, desenvolvida em parceria com o catalão Toni Cabal. Com a loja online prestes a ser lançada, o catálogo irá aumentar em breve, sobretudo com produtos de lifestyle escolhidos a dedo. Enquanto isso, o pequeno apartamento no centro de Lisboa continua acessível apenas por marcação e, por muito concorrida que esteja a agenda, aqui só entra um cliente de cada vez.

Rua Braamcamp, 40C, 1º B. Marcações: 966 226 064, info@thetailor.pt ou Instagram.

