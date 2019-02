Benfica abre os bastidores do museu – mas a muito poucos

Há novas datas para as visitas guiadas ao subsolo do museu do Benfica, onde se guardam verdadeiros tesouros: 19 de Junho e 11 de Setembro.

Nem só de desporto vive o Sport Lisboa e Benfica. Fundado em 1904, o clube também vive de memórias, alimentadas desde 2013 pelo Museu Cosme Damião que tem um lado mais fechado.

Os mais curiosos, adeptos ou não do clube, têm a oportunidade de explorar o património escondido do museu, localizado uns palmos abaixo de terra, no próprio Estádio da Luz. Visita guiada: Os Bastidores do Património é o nome oficial desta iniciativa que o museu leva a cabo muito esporadicamente e pelo menos até Setembro só vão acontecer duas sessões: a 19 de Junho e a 11 de Setembro (quartas-feiras) às 17.30. Cada visita tem uma lotação máxima de 20 pessoas (e mínima de cinco).

Durante uma hora e meia vai saber como se preserva, estuda e divulga o património histórico e cultural do Sport Lisboa e Benfica, entre o Departamento de Reserva, Conservação e Restauro (distinguido em 2011 pela Associação Portuguesa de Museologia com o prémio Melhor Intervenção de Conservação e Restauro) e o Centro de Documentação e Informação. A marcação é obrigatória.

Informações e marcações: Seg-Sex 10.00-18.00; museu@slbenfica.pt ou 21 721 95 90. Bilhetes: 4€ (2€ para sócios)

