Benfica viaja no tempo em mais uma edição do Baldaya Vintage Fest

O Palácio Baldaya, em Benfica, volta a ser palco do festival que lhe roubou o nome. O Baldaya Vintage Fest chega à 4.ª edição e reúne uma vez mais todos os elementos da cultura que eternizou as décadas de 50 e 60 do século passado.

São três dias de festival – de 15 a 17 de Setembro – nos jardins do palácio. Conte com música fiel à época, um encontro de motas e carros clássicos, um mercado de marcas e projectos que seguem a estética dita vintage, serviços de maquilhagem e cabelo e muitos discos, sem contar com as indispensáveis pin ups.

No sábado, dia 16, a abertura do festival estará a cargo do DJ Wild Cat Shaker, seguido da banda Messer Chups. O cartaz não fica por aí e fecha ao som de DJ Greaser. No domingo, actuam The Dixie Boys e o DJ Carlos Deluxe. A Blues Swing Lisboa também vai marcar presença no último dia do festival para dar uma aula de dança gratuita, dedicada aos estilos das décadas em foco.

Palácio Baldaya (Benfica). 15-17 Set. Sex 19.00-22.00, Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-18.00. Entrada livre

