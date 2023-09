‘Berlim’: a prequela de ‘La Casa de Papel’ estreia no final do ano

O spin-off de ‘La Casa de Papel’ foca-se no irmão do Professor da série original. A Netflix revela que a estreia está marcada para 29 de Dezembro.

Estreada em 2017 no canal espanhol Antena 3, La Casa de Papel integrou o catálogo da Netflix alguns meses depois e tornou-se um sucesso um pouco por todo o mundo. Em 2021, a quinta temporada deu por terminada a história do gangue liderado pelo Professor, mas não foi o fim da história de Berlim, personagem que agora dá nome a um spin-off. E já há data de estreia: 29 de Dezembro.

Pedro Alonso está de volta no papel de Berlim (irmão do Professor), desta vez como líder de outra equipa de ladrões. Mas não é o único a regressar ao fio narrativo de La Casa de Papel: Itziar Ituño e Najwa Nimri retomam os papéis das agentes policiais Raquel Murillo e Alicia Sierra. Segundo a Netflix, o novo gangue é composto por Michelle Jenner (Isabel), que interpreta Keila, uma especialista em engenharia eletrónica; Tristán Ulloa (Fariña) na pele de Damián, um filantropo catedrático e confidente de Berlim; Begoña Vargas (Bem-vindos ao Éden) como Cameron, uma kamikaze que vive sempre no limite; Julio Peña Fernández (Da Minha Janela), que dá vida a Roi, o fiel escudeiro de Berlim; e Joel Sánchez, em estreia, que interpreta Bruce, o implacável homem de acção do gangue.

Numa videoconferência de apresentação da série que aconteceu em Setembro do ano passado, o criador Álex Pina avançou que o spin-off aposta no romance e na comédia. “Queríamos fazer algo mais leve, especialmente depois da pandemia, e num período de guerra e com uma crise económica ao virar da esquina”, disse então. Pina sublinhou que esta série tem "a sua própria identidade", passando-se num "universo diferente". Trata-se de uma prequela “num passado não determinado”, ou seja, acontece antes dos eventos da primeira temporada de La Casa de Papel, que vitimou este personagem durante o assalto à Casa da Moeda. No entanto, Berlim continuou a estar presente na história, através de flashbacks.

