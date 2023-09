Novos episódios de ‘Frasier’ chegam a Portugal em Novembro

Premiada série com Kelsey Grammer, emitida entre 1993 e 2004, regressa aos ecrãs com novos episódios, saladas e ovos mexidos. Em Portugal, estreia na SkyShowtime.

Passadas quase duas décadas, o actor Kelsey Grammer volta a vestir a pele do psiquiatra Frasier, personagem que dá o nome à mítica série que está de regresso aos ecrãs com dez novos episódios. O aguardado regresso de Frasier estreia no serviço norte-americano Paramount+ a 12 de Outubro; por cá, chega ao catálogo da SkyShowtime em Novembro. A data concreta da estreia ainda não foi divulgada.

Frasier Crane nasceu como personagem da série Cheers, Aquele Bar (1982-1993), um psiquiatra snob que fazia parte da clientela de um animado bar em Boston e que anos mais tarde ganhou um spin-off, onde regressa à sua terra de origem, Seattle, como anfitrião de um programa de rádio. Tratava-se da série Frasier, emitida entre 1993 e 2004 pela NBC – e em Portugal pela TVI e SIC Mulher – cujas 11 temporadas estão hoje disponíveis no catálogo da SkyShowtime. É nesse endereço que em Novembro chegará a nova leva de dez episódios do revival de Frasier, na qual o psiquiatra regressa a Boston, onde tudo começou.

Neste novo enredo, Frasier “depara-se com novos desafios, novos relacionamentos e com um ou dois sonhos antigos por realizar”, avança a SkyShowtime, e o elenco conta com Jack Cutmore-Scott no papel do filho Freddy Crane (interpretado na série original pelos actores Trevor Einhorn e Luke Tarsitano), o único familiar de Frasier que, aparentemente, chega ao novo argumento. Infelizmente, David Hyde Pierce não se mostrou interessado em regressar ao papel de Niles Crane, irmão mais novo do protagonista, e John Mahoney, que fazia de Martin Carne, o pai, morreu em 2018.

O tema que marca o final de cada episódio também parece estar de regresso, pelo menos no trailer divulgado. "Tossed Salads and Scrambled Eggs" (saladas temperadas e ovos mexidos), um tema jazzístico composto por Bruce Miller e com letra de Darryl Phinnessee (e interpretado pelo próprio Grammer) parece não ter nada a ver com o enredo, mas o mistério foi resolvido em 2012. Nessa altura, Ken Levine, argumentista da série original, resolveu perguntar a Miller qual tinha sido a ideia. E obteve uma resposta. “Escrevi imediatamente a canção/música, mas depois precisava de uma letra que funcionasse, por isso telefonei ao meu amigo Darryl Phinnesse, que é muito talentoso e muito inteligente. Dei-lhe a ideia da série e ele respondeu-me com a ideia de 'Tossed Salads and Scrambled Eggs'. No início fiquei um pouco perplexo, até que ele me explicou que se tratava de coisas que estavam 'confusas' [mixed up]... como os doentes de Frasier Crane."

Uma vez que este novo capítulo da vida de Frasier regressa a Boston, circula alguma especulação sobre a aparição de personagens de Cheers nos novos episódios (como, de resto, aconteceu na série original), num elenco que incluía nomes como Ted Danson (Sam Malone) ou Woody Harrelson (Woody Boyd).

SkyShowtime. Estreia em Novembro

