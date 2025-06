Biblioteca de Benfica deve abrir no primeiro semestre de 2026 (e será assim)

Um ano de obras não estruturais farão com que a Biblioteca António Lobo Antunes, anunciada em 2022 e cuja inauguração estava prevista para 2024, abra portas no segundo semestre de 2026. "O tratamento documental arrancou há muito tempo, mas a obra começou entre Fevereiro e Março e tem a duração prevista de um ano", adiantou à Time Out Edite Guimarães, coordenadora da rede de bibliotecas de Lisboa, as BLX.

A par da Biblioteca Palácio Galveias, da de Alcântara e da de Marvila, o equipamento de Benfica funcionará como biblioteca central, quer pela sua dimensão, quer pela oferta de programação, que está em construção. Nos dois pisos, que somam um total de aproximadamente 1850 metros quadrados e de 100 lugares sentados, haverá espaços de estudo, de leitura e dedicados à investigação.

Um piso informal, outro para concentrar

"O piso térreo será mais informal, com áreas de estar e lazer, um espaço dedicado às famílias e uma sala multiusos, com características polivalentes e preparada para receber eventos como lançamentos de livros, tertúlias, concertos e acções de formação", informa a Câmara Municipal de Lisboa (CML), questionada pela Time Out em Janeiro. Ainda no mesmo piso haverá uma zona de exposições.

Já o primeiro andar "será mais direccionado aos utilizadores que procuram um ambiente propício ao foco e concentração, ideal para trabalho, estudo e pesquisa", dispondo por isso de salas para reuniões ou áreas de estudo e investigação, individuais e para grupos. "Neste piso ficará ainda o Espaço António Lobo Antunes, dedicado à obra literária do escritor, onde estarão disponíveis para consulta cerca de 10 mil títulos da sua biblioteca pessoal, bem como manuscritos e outros documentos doados à CML. Este espaço está a ser criado para garantir o acesso, a preservação e o estudo da obra e vida do escritor", acrescenta a autarquia.

Olhando para o espólio integral da biblioteca, a Câmara indica que estarão disponíveis 40.000 documentos.

Os serviços e a programação da Biblioteca de Benfica - António Lobo Antunes estão a ser desenhados tendo em conta as orientações da Rede de Bibliotecas de Lisboa e os contributos da população, que foram e ainda serão recolhidos ao longo deste ano.

"Opacidade" no processo

Perante o longo atraso no processo relativo à Biblioteca de Benfica, o presidente da Junta de Freguesia local, Ricardo Marques, queixava-se ao Observador, em Novembro, da “opacidade” da Câmara de Lisboa relativamente ao processo. "Desde que decorreu a sessão de apresentação de 2022, não foram feitas quaisquer comunicações públicas ou prestados detalhes por parte do executivo quanto ao estado de preparação da biblioteca António Lobo Antunes", escreveu o mesmo meio de comunicação. Na sequência do anúncio da nova biblioteca de Lisboa, há três aos, o contrato de empreitada para a execução de obras de adaptação e instalação do equipamento foi assinado em Outubro de 2024, prevendo-se desde então que a intervenção duraria 365 dias.

Nas tentativas da Time Out junto da autarquia de compreender o que terá conduzido ao deslizamento dos prazos, também não foram encontradas justificações concretas.

A nova biblioteca insere-se num empreendimento da construtora Teixeira Duarte, responsável pela transformação da antiga Fábrica Simões (que operou na área têxtil até 1987) num complexo habitacional.

