Bibliotecas de Lisboa têm um serviço de entrega de livros ao domicílio

A partir de agora pode solicitar a entrega em casa de livros que integrem o catálogo da Rede de Bibliotecas de Lisboa: o novo serviço chama-se BLX à sua Porta e está disponível para todos os portadores do cartão Rede BLX que residem no concelho de Lisboa.

Os livros chegam à casa de leitores de todas as 24 freguesias da cidade com a ajuda da equipa das BLX, que faz as entregas e as recolhas, cumprindo com todas as regras de segurança. Os pedidos de empréstimo e de devolução podem ser feitos por telefone (21 817 3090) ou por e-mail (bib.galveias@cm-lisboa.pt), de segunda a sexta-feira, entre as 10.00 e as 17.00.

Não tem cartão Rede BLX? Tudo se resolve. Em resposta à Time Out, a Divisão da Rede de Bibliotecas esclarece que "neste momento ​qualquer pessoa pode solicitar o cartão BLX para aceder a serviços como o BLX à sua Porta ou a plataforma PressReader", onde a rede alfacinha disponibiliza mais de 7000 jornais e revistas. O pedido do cartão pode ser feito para o mesmo e-mail designado para os pedidos do BLX à sua Porta.

O projecto BLX à sua Porta já tinha sido anunciado na Assembleia Municipal de 3 de Fevereiro pela vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto. Na altura, a vereadora não adiantou uma data para o lançamento do projecto que agora sai à rua, mas garantiu que a ideia é que o serviço permaneça "além da pandemia", de forma a "satisfazer as necessidades de pessoas com mobilidade condicionada, que depois sejam identificadas pelas freguesias".

