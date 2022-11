Bicicletas Gira vão ser gratuitas para quem tem passe Navegante em 2023

A medida "deverá avançar no primeiro trimestre do ano", para já apenas para estudantes até aos 23 anos e pessoas com mais de 65 anos.

A rede de bicicletas partilhadas da Câmara Municipal de Lisboa vai passar a integrar o passe Navegante já "no primeiro trimestre de 2023". A medida chega com um ano de atraso, já que estava prevista para o primeiro semestre de 2022.

A medida foi aprovada esta quarta-feira na reunião da Câmara Municipal de Lisboa. "De acordo com o vereador da Mobilidade, Ângelo Pereira, o plano será posto em prática em duas fases: a primeira, deverá ter início no primeiro trimestre de 2023 e destina-se aos estudantes até aos 23 anos e às pessoas com mais de 65 anos, que atualmente beneficiam do passe Navegante gratuito", lê-se no site da CML.

Na segunda fase, "a determinar oportunamente, considerando entre outros fatores, o seu impacto em termos de operacionalidade do sistema, em todas as suas variáveis", deverá ser alargada a todos os "munícipes da cidade de Lisboa, com residência fiscal no município de Lisboa".

