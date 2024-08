Bilhetes para os concertos dos Oasis em 2025: como e quando os comprar

Caso não tenha ouvido falar, esta semana foi marcante para a história cultural britânica. Noel e Liam Gallagher deram finalmente por terminada a sua infame e longa zanga e confirmaram que os Oasis vão definitivamente (e não talvez) voltar a juntar-se.

Após 16 anos, os irmãos vão reunir-se e fazer uma digressão pelo Reino Unido e pela Irlanda no Verão de 2025. Dizem ter havido uma “perceção gradual de que [este] é o momento certo” e que o 30.º aniversário de Definitely Maybe deve ter servido como “influência subconsciente”.

Seja qual for a razão para terem resolvido as suas diferenças, não há dúvida de que deixaram as ilhas britânicas a fervilhar. Veja aqui como conseguir bilhetes para testemunhar o retorno do Oasis.

Quando é que os bilhetes para os Oasis são postos à venda?

Os ingressos serão colocados à venda este sábado, 31 de Agosto, pelas 09.00.



Como comprar bilhetes para os Oasis

Os fãs preparam-se para o caos na manhã de sábado. A expectativa é que milhares de pessoas tentem comprar bilhetes assim que estes forem postos à venda na Ticketmaster e na See Tickets.

Para garantir que tem mais hipóteses de conseguir bilhetes, crie uma conta numa destas bilheteiras online e certifique-se de que tem sessão iniciada antes de serem postos à venda. Se já tiver conta, verifique se os seus dados estão actualizados.

A Ticketmaster também aconselha a evitar ficar à espera na página do evento durante a contagem decrescente do tempo e, por muito que se sinta tentado, não abra o sítio em várias janelas. De acordo com a plataforma, “ficar na página antes da venda não o coloca numa fila de espera e a página terá de ser actualizada quando os bilhetes forem libertados, o que poderá atrasá-lo”.

Quando estiver na fila de espera, evite carregar em actualizar. Aparentemente, isso pode significar a perda do seu lugar na fila, por isso, seja paciente.

Posso comprar bilhetes VIP?

Sim. Pode adquirir bilhetes premium e bilhetes com acesso privilegiado através da Seat Unique. Dê uma olhada aqui.

Datas e locais da digressão confirmados até ao momento

Estas são todas as datas que foram confirmadas para a tour de reunião do Oasis em 2025.

4 de Julho – Cardiff, Principality Stadium

5 de Julho – Cardiff, Principality Stadium

11 de Julho – Manchester, Heaton Park

12 de Julho – Manchester, Heaton Park

19 de Julho – Manchester, Heaton Park

20 de Julho – Manchester, Heaton Park

25 de Julho – Londres, Estádio de Wembley

26 de Julho – Londres, Estádio de Wembley

2 de Agosto – Londres, Estádio de Wembley

3 de Agosto – Londres, Estádio de Wembley

8 de Agosto – Edimburgo, Estádio Scottish Gas Murrayfield

9 de Agosto – Edimburgo, Estádio Scottish Gas Murrayfield

16 de Agosto – Dublin, Croke Park

17 de Agosto – Dublin, Croke Park

Alguma novidade sobre os preços dos bilhetes?

A digressão a solo de Liam Gallagher intitulada Definitely Maybe teve bilhetes com preços entre 50 e 110 libras (isto é, 60 a 130 euros) – por isso, não é surpreendente que os bilhetes para a banda completa sejam um pouco mais caros.

Os bilhetes custam entre 74 libras (88 euros) e 506,25 libras (602 euros).

O que foi dito sobre a digressão de reunião?

Liam e Noel anunciaram a digressão no X desta forma: “É agora, está a acontecer”. Seguiu-se um post em que se lia: “As armas calaram-se. As estrelas alinharam-se. A grande espera acabou. Venham ver. Não será televisionado”.

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised. pic.twitter.com/u1Mge33poT — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 27, 2024

No comunicado enviado às redacções lia-se que “a experiência de ver os Oasis ao vivo é diferente de tudo o resto. A ovação que os saúda quando entram em palco. Um espectáculo repleto de clássicos. A sensação arrepiante de estar no meio de uma multidão que canta cada palavra. E, especialmente, o carisma, a faísca e a intensidade que só surgem quando Liam e Noel Gallagher estão juntos no palco”.

Quando e porque é que os Oasis se separaram?

Noel foi o primeiro dos irmãos a despedir-se oficialmente. O compositor e guitarrista deixou os Oasis em Agosto de 2009 após uma discussão nos bastidores com Liam, antes de tocarem no festival Rock en Seine, em Paris.

“É com alguma tristeza e grande alívio que vos digo que deixei os Oasis esta noite”, escreveu então. “As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não podia continuar a trabalhar com o Liam nem mais um dia.”

Quando foi o último concerto dos Oasis?

A última vez que os Oasis actuaram foi há 15 anos, no V Festival, a 22 de Agosto de 2009. Seis meses antes, tinham estado em Lisboa, no Pavilhão Atlântico.

+ Tudo o que tem de saber sobre o MEO Kalorama