Bistro 100 Maneiras de Ljubomir Stanisic vai até casa com serviço de entregas e take-away

O recém-estrelado Ljubomir Stanisic continua sem baixar os braços numa altura crítica para o sector da restauração e lança agora o serviço de take-away e de entregas dos pratos do seu Bistro 100 Maneiras. Está tudo disponível por encomenda na plataforma 2go.100maneiras.com.

“Não vamos dourar a pílula: avizinham-se tempos (ainda mais) difíceis. Mas também não vamos atirar a toalha ao chão: ao longo destes meses, trabalhámos muito para nos reinventarmos e sobrevivermos a esta pandemia”, é assim que o restaurante do Bairro Alto anuncia numa publicação no Facebook as novas medidas para dar a volta ao novo confinamento que entrará em vigor ainda esta semana.

Para este serviço, o chef e a equipa escolherem os pratos do Bistro cuja consistência se mantém, mesmo durante o transporte, e criaram outros novos pratos de raiz para serem comidos no conforto do lar. Estão incluídas no menu 2Go alguns vinhos e espirituosos da adega e foram ainda adaptadas as embalagens para transportar os cocktails de assinatura, se lhe apetecer avivar a memória daquilo que é beber um copo.

A plataforma permite escolher os pratos por categorias, com várias possibilidades em cada uma delas. Os pratos Go Cool servem-se frios, claro, e incluem, por exemplo, ceviche de peixes e puré de guacamole (13,50€), bife tártaro com beringela assada (21€), terrina de bochecha e língua de vaca com pezinhos e orelha de porco (10€) ou pâté en croûte com pato, foie gras, trufa preta e frutos secos (18€).

A ementa segue para o Go Hot com entrecosto de porco fumado (15€), mac & cheese de cogumelos (18€) ou caril de camarão com arroz thai (22€), ou Go Crunchy com croquetes de cozido com molho de mostarda e mel (quatro unidades/8€) ou choco frito com mayo de wasabi e lima (11€).

Há ainda uma secção com pratos tipicamente bósnios, de onde é natural Ljubomir, a Go Bosnian que disponibiliza uma selecção de especialidades bósnias como pasteta (paté de fígados), ajvar (pasta de pimento), kajmac (queijo), presunto e pão rosa (14€) e ainda burek de couve e batata (5,50€), de carne de vaca e borrego (7€), de queijo e espinafres (6,50€) e de batata (5,50€). Parte do menu, a Go Nasty, é dedicada exclusivamente às pitas, com pita de lombo de vaca (15€), de cachaço de porco Mangalitsa (12€), de camarão salteado (14€) e de choco panado (15€).

As sobremesas estão na secção Go Happy, onde está a mousse de chocolate com frutos vermelhos (5€), espuma de queijo com sorvete de goiaba e crumble de amêndoa (5€), burek doce de ginja (5€) ou de maçã (5€).

As encomendas são feitas directamente no site criado para o propósito, podendo o cliente escolher à partida entre serviço de take-away ou de entrega, sendo este sujeito ao raio imposto – basta colocar a morada para descobrir.

Largo da Trindade, 9 (Bairro Alto). Seg-Sex 18.00-23.00, Sáb-Dom 12.00-23.00.

