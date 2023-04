‘Black Mirror’ vai voltar com “mudanças malucas e mais variedade do que nunca”

A série de antologia que se debruça sobre os perigos da tecnologia no nosso futuro próximo está de volta. Quatro anos após a emissão da quinta temporada na Netflix, o serviço de streaming confirmou esta quarta-feira o mês de estreia da sexta ronda de Black Mirror. A estreia está marcada para o mês de Junho, em dia ainda a confirmar, e já foram avançados alguns dos nomes do elenco, onde se destacam os actores Salma Hayek, Michael Cera e Josh Hartnett.

Criada pelo britânico Charlie Brooker, tem sido um caso sério de sucesso desde que estreou em 2011 no canal britânico Channel 4, antes de ser adquirida pela Netflix, para onde rumou à terceira temporada. Brooker, também argumentista e produtor executivo, conta à Tudum, a plataforma de conteúdos para utilizadores da Netflix, que esta será a temporada mais imprevisível até ao momento. “Em parte como um desafio e em parte para manter as coisas frescas para mim e para o espectador, comecei esta temporada a derrubar, deliberadamente, algumas das minhas próprias suposições básicas sobre o que esperar”, diz. “Consequentemente, desta vez, ao lado de algumas das alegorias mais familiares de Black Mirror, também temos alguns elementos novos, incluindo alguns que eu jurei nunca fazer nesta série, para ampliar os parâmetros do que é 'um episódio Black Mirror. As histórias ainda são completamente Black Mirror – mas com algumas mudanças malucas e mais variedade do que nunca.”

Uma variedade também expressa no elenco que conta ainda com as prestações de Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Kate Mara, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin e Zazie Beetz. “Mal posso esperar que as pessoas vejam tudo de uma vez e que gostem – especialmente das partes que não deveriam”, é o desejo expresso por Brooker.

+ ‘And Just Like That…’ regressa em Junho com um antigo amor de Carrie

+ Netflix divulga trailer e data de estreia da série ‘Rabo de Peixe’