Black Panther vai ser uma mulher? É o que sugere o novo trailer

Quatro anos depois da estreia de Black Panther, a sequela Black Panther: Wakanda Forever tem finalmente data marcada para chegar aos cinemas: 11 de Novembro. A pouco mais de um mês da estreia, a Marvel levantou um pouco o véu com um novo teaser lançado nesta segunda-feira. Este trailer revela o vilão desta história, o regresso de personagens que já integravam o elenco do primeiro filme e um surpreendente novo Black Panther, que vem tomar o lugar da personagem originalmente interpretada por Chadwick Boseman, que morreu em 2020. Apesar de a identidade do novo super-herói ser mantida em segredo, a silhueta apresentada sugere que seja uma mulher.



Com a morte de Chadwick Boseman, em 2020, vítima de cancro, os produtores de Black Panther foram obrigados a dar um novo rumo à sequela. O primeiro trailer do segundo filme, exibido em Julho na Comic Con em San Diego, na Califórnia, revelou que o papel de T'Challa (Chadwick Boseman), rei de Wakanda, não foi atribuído a nenhum outro actor e, tal como na vida real, a morte da personagem fará parte do enredo. Neste segundo trailer, a Marvel dá o primeiro vislumbre sobre o sucessor de Boseman: um Black Panther com um novo fato e uma silhueta que aponta para uma personagem feminina. Os fãs estão a apostar que se trate de Shuri, a irmã de T’Challa, que volta a ser interpretada por Letitia Wright. Mas ainda não ssabemos.



Além deste novo protagonista, o trailer mostra também detalhes sobre Namor (Tenoch Huerta), o vilão desta segunda parte da história de Wakanda. Líder de Talocan, uma nação submarina oculta, Namor é apresentado como “K'uk'ulkan, o deus serpente de penas”. M’Baku (Winston Duke), um dos mais fortes guerreiros de Wakanda, avisa que matá-lo seria “arriscar uma guerra eterna”. À semelhança da personagem original criada pela Marvel Comics, também em Black Panther: Wakanda Forever Namor tanto é capaz de respirar debaixo de água como de voar através de uma espécie de asas que tem nos calcanhares.

Neste enredo, a família real, os guerreiros e os próprios habitantes do reino são obrigados a descobrir uma nova forma de proteger a sua terra natal das ameaças externas, depois da morte do rei T'Challa. Isto ao mesmo tempo que procuram um novo rumo para este novo capítulo de Wakanda.



A Letitia Wright e Winston Duke juntam-se outros nomes que já faziam parte do elenco de Black Panther como Lupita Nyong (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo), Angela Bassett (Rainha Ramonda) e Martin Freeman (Everett Ross). Mabel Cadena, Alex Livinalli, Dominique Thorne e Michaela Coel são algumas das novidades. Tal como no filme original, também a sequela aposta num elenco recheado de actores negros.



Black Panther: Wakanda Forever é o último filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel. O filme promete servir também como homenagem a Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, um dos filmes mais bem-sucedidos do franchise.



