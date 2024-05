Blasted Mechanism são o nome que faltava no palco principal do NOS Alive

Seis anos depois de gravarem no NOS Alive um disco ao vivo, os Blasted Mechanism estão de regresso ao festival da Everything Is New. A banda foi confirmada pela promotora para o terceiro e último dia de concertos no Passeio Marítimo de Algés, a 13 de Julho, o único que ainda não tinha o cartaz fechado para o palco principal (apesar de estar há muito esgotado).

Os Blasted Mechanism estão prestes a celebrar 30 anos de carreira, embora a última década tenha sido mais discreta do que naquele virar de século em que puseram meio país a dançar com temas como “The Atom Bride Theme”, “Karkov” ou “Blasted Empire”. O que os distinguia era uma fusão acelerada do rock com a electrónica e os sons “do mundo”.

A banda – hoje composta por Valdjiu, Guitshu, Fred Stone, Riic Wolf e Ary – lançou nove álbuns ao longo dos anos. O primeiro, Plasma, é de 1999. O mais recente de estúdio, Egotronic, é de 2015. Depois há o disco ao vivo no NOS Alive, onde de resto os Blasted Mechanism já tocaram por quatro vezes (2007, 2012, 2015 e 2018). Esta será a quinta.

Pearl Jam, Sum 41, The Breeders, Sofi Tukker, Alec Benjamin, Khruangbin e The Cat Empire também estão no alinhamento do festival para 13 de Julho, que começa dois dias antes e que tem ainda no cartaz nomes como Arcade Fire, The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Dua Lipa, Tyla, Ashnikko ou Michael Kiwanuka.

