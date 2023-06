Blaya e Alex D’Alva no Arraial Pride

O Arraial Pride regressa ao Terreiro do Paço no final do mês, para dez horas de celebração do orgulho LGBTI+.

O Arraial Pride, o maior evento LGBTI+ do país, acontece no último fim-de-semana de Junho, no próximo dia 24, das quatro da tarde às duas da manhã. São dez horas de programação no Terreiro do Paço, para trazer visibilidade à população lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo, “num momento político de celebração”.

Entre os artistas confirmados, além de Blaya (cabeça de cartaz) e Alex D’Alva (em modo DJ), conte com Trypas Corassão, um set back-to-back de Larasoft e Peperan, Judas, Curvs e Ornella. Em paralelo, deverá contar, como habitual, com espaços dedicados ao diálogo interassociativo e à mostra do trabalho de artistas e pessoas artesã queer. E, claro, não vão faltar comes e bebes.

No ano passado, o evento juntou cerca de 100 mil visitantes, contas da ILGA, que organiza o arraial desde 1997, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC.

Terreiro do Paço. Sáb 24. 16.00-02.00. Entrada livre

