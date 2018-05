Blog da Carlota: há mercado stock off no CCB em Junho

Já se tornou num hábito na cidade quando a palavra mercado vem à cabeça. O Mercadito da Carlota está de regresso no dia 23 de Junho, mas desta vez para uma edição Stock & Sales Market - Blog da Carlota, mesmo a tempo de renovar o armário.

O Stockoff & Sales Market, organizado por Fernanda Velez do Blog da Carlota, toma de assalto a parte exterior do CCB, junto à tenda onde habitualmente o Mercadito da Carlota acontece. Desta vez, é tudo ao ar livre para chamar o Verão com toda a força, até porque as marcas vão escoar muito do seu stock e algumas aproveitam para fazer promoções nas novas colecções. A selecção de marcas é direccionada aos miúdos e à moda mulher, ainda que desta vez haja um equilíbrio maior.

“Este mercado tem uma diferença relativamente ao outro. Enquanto o Mercadito é mais virado para um segmento infantil, da roupa aos brinquedos, este stock off tem muito mais marcas dedicadas à moda feminina. É um 50/50”, explica Fernanda Velez à Time Out.

No total, Fernanda vai reunir 90 marcas no recinto com grande foco dado às marcas de swimwear, como é o caso da Luípa Beachwear, a Aumar, a Bohemian Swimwear ou as toalhas da Futah. Conte também com as cestas da Shop Charlotte, a Be You, Be Beautiful, as peças de joalharia de Carolina Curado e da HLC, ou os sapatos da Peónia.

No que toca aos mais pequenos, muitas das marcas do Mercadito vão estar neste stock off como é o caso da Maria Gorda, Wee Charlotte, Tic Tac Babies e a estreia da nova marca Barn of Monkeys.

CCB. Praça do Império. 23 de Junho.

