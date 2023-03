Bob Dylan vem a Lisboa para dois concertos “livres” de telemóveis

O músico norte-americano anda em digressão mundial desde 2021 com ‘Rough and Rowdy Ways’ e vai passar por Portugal. Toca no Sagres Campo Pequeno em Junho.

Mais de cinco anos depois, Bob Dylan vai regressar a Portugal para um conjunto de três concertos. Primeiro, toca no Coliseu Porto Ageas, a 2 de Junho. Descansa então um dia e desce a Lisboa, para dois espectáculos consecutivos no Sagres Campo Pequeno, a 4 e 5 de Junho. O músico norte-americano traz as canções do seu mais recente disco, Rough and Rowdy Ways, lançado em 2020.

Bob Dylan anda a mostrar este disco ao mundo desde 2021, numa digressão mundial que só terminará em 2024. Mas as datas no Porto e em Lisboa só foram conhecidas nesta sexta-feira, quando foram anunciadas pela Everything is New. É a mesma promotora que já tinha sido responsável por trazer o cantor e compositor a Portugal da última vez que este cá esteve, em 2018, para actuar na Altice Arena.

Os bilhetes são postos à venda às 10.00 de 15 de Março, ou seja, na próxima quarta-feira. Para os espectáculos no Sagres Campo Pequeno, custam entre 45€ e os 245€, com preços intermédios nos 70€, 80€, 125€ e 165€. Para o Coliseu Porto Ageas, são mais baratos: o intervalo fica entre 50€ e os 165€.

A promotora informa que cada um dos espectáculos de Bob Dylan será um “phone free show”. O que quer dizer que não serão permitidos os telemóveis na sala durante os concertos. Não é a primeira vez que acontece em Lisboa: quando levou Madame X ao Coliseu dos Recreios, Madonna também fez a mesma exigência. Nessa altura, cada espectador depositava o seu telemóvel numa bolsa que era fechada à entrada e só reaberta à saída.

Bob Dylan, de 81 anos, é um dos mais proeminentes artistas da música popular, com uma carreira de mais de meio século. Foi um dos grandes nomes da contracultura nos anos 1960, apesar de os contemporâneos da folk o terem apelidado de “traidor” (por recorrer a instrumentos eléctricos). Décadas mais tarde, voltaria a causar um tumulto, dessa feita no mundo literário, ao vencer o Prémio Nobel da Literatura em 2016.

Pelo meio, sobra muita história. Rough and Rowdy Ways é o seu 39.º registo de estúdio. Os maiores sucessos desta leva de canções são “I Contain Multitudes”, “False Prophet”, “Goodbye Jimmy Reed” e “Murder Most Foul”. À parte esta última, Dylan costuma tocá-las todas ao vivo. A setlist é, aliás, centrada neste trabalho mais recente. O que não impede Dylan de visitar outras épocas e outros discos, como Blonde on Blonde (1966), John Wesley Harding (1967), Cahoots (The Band, 1971), Slow Train Coming (1979) ou Tempest (2012). Ainda assim, quem for aos concertos à espera dos êxitos mais orelhudos é provável que vá ao engano.

Sagres Campo Pequeno. 4-5 Jun. 20.00. 45€-245€

