Caetano Veloso regressa para três concertos em Lisboa e no Porto

O músico brasileiro traz as canções do álbum ‘Meu Coco’ ao Coliseu dos Recreios, nos dias 9 e 10 de Setembro. Depois sobe para o Porto. Os bilhetes já se encontram à venda.

No activo desde os anos 60, Caetano Veloso é, talvez, o maior ícone da música popular brasileira. E vai voltar em Setembro a Portugal, para dois concertos em Lisboa e um no Porto. Toca primeiro no Coliseu dos Recreios, a 9 e 10 de Setembro, e no dia 14 sobe ao palco do Coliseu Porto Ageas.

Da última vez que visitou o país, em 2021, Caetano não lançava um álbum de inéditos desde 2012 e Abraçaço. Mas cerca de um mês depois estava cá fora Meu Coco, disco de diálogos – com os seus pares, mestres e discípulos – e reflexões – sobre o presente; e sobre o passado e o futuro também.

No texto em que apresenta estes concertos, Caetano Veloso escreve que “a distribuição de canções novas e canções conhecidas não tem a mera função de agradar aos espectadores que queiram ouvir ao vivo o que aprenderam no novo álbum e aos que busquem reouvir coisas minhas já consagradas. O critério vai muito além disso.” Ficámos à espera para ver quão além. Os bilhetes já estão à venda.

Coliseu dos Recreios (Restauradores). 9-10 Set. 21.30. 25-100€.

