Hot Clube de Portugal comemora 75 anos com um festival de três dias

Desde de 1948 que o Hot Clube de Portugal dá música a Lisboa. São 75 anos de existência e, para os comemorar, entre sexta-feira, 17, e domingo, 19 de Março, o Festival de Jazz Hot Clube de Portugal vai realizar-se no bar do Teatro da Comuna e no Fórum Lisboa.

No primeiro dia, 17, o bar do Teatro da Comuna recebe, a partir das 22.00, o trio Lokomotiv de Carlos Barretto, Mário Delgado e José Salgueira. A noite acaba com uma jam session protagonizada pelo trio de Hugo Lobo, acompanhado por Romeu Tristão e Gabriel Moraes.

O festival mantém-se no Teatro da Comuna a 18 de Março, mas no segundo dia as portas abrem logo às 15.00 para se ouvirem os combos da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas. A programação gratuita continua às 17.00, com uma mesa-redonda ocupada por Zé Eduardo, fundador da escola, Gonçalo Marques, Bruno Santos e Pedro Moreira, onde se vai discutir “O ensino do jazz em Portugal”. E, pelas 19.00, Zé Eduardo junta-se em palco ao pianista João Paulo Esteves.

Depois de uma pausa para jantar, às 22.00, sobe ao palco o Mingus Project de Nelson Cascais, acompanhado por João Pedro Coelho, André Sousa Machado, Ricardo Toscano e Diogo Duque. A noite encerra com uma jam session do trio de Filipe Melo, com Romeu Tristão e João Pereira.

No último dia, 19, o festival muda-se para o Fórum Lisboa. A partir das 19.00, vai recordar-se a música de 1948, ano em que nasceu o Hot Clube de Portugal. O concerto é da Orquestra e Sexteto do Hot, as duas principais formações residentes do clube, numa viagem musical pelos tempos do pós-guerra, relembrando Duke Ellington, Woody Herman, Dizzy Gillespie e Ella Fitzgerald, grandes nomes do jazz internacional. O espectáculo conta ainda com a participação de convidados especiais, tais como Jeff Davis, Maria João, Mário Laginha, Ricardo Toscano e Rita Maria.

Os ingressos diários custam 10€ e podem ser comprados à porta das salas antes dos concertos. Os sócios do Hot Clube de Portugal não pagam bilhete.

Teatro da Comuna. Sex 17-Sáb 18. 10€; Fórum Lisboa. Dom 19. 10€

