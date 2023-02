Tiago Bettencourt celebra 20 anos de carreira no Cool Jazz

O músico português sobe pela primeira ao palco do Cool Jazz, a 27 de Julho, em Cascais. Também Nena tem presença confirmada no festival.

A 18.ª edição do Cool Jazz recebe Tiago Bettencourt no Hipódromo Manuel Possolo, a 27 de Julho, para celebrar 20 anos de carreira. No mesmo dia, também a pop de Nena tem estreia marcada no festival de Cascais. A cantora portuguesa vai apresentar o seu primeiro álbum – ao fundo da rua.

Com sete dias de concertos confirmados até ao momento, o festival decorre entre os dias 8 e 29 de Julho. Já anteriormente confirmados estavam os nomes de Lionel Richie (8), Kings of Convenience (19), Snarky Puppy (20), Van Morrison (22),Ben Harper (26) e Norah Jones (29).

Com abertura de portas às 19.00, o dia 27 de Julho junta-se ao alinhamento internacional como data dedicada à música portuguesa. Para Tiago Bettencourt e Nena, será uma estreia no palco do Cool Jazz. Os bilhetes são colocados à venda a 24 de Fevereiro, às 15.00. Os preços variam entre 20€ e 40€.

Avenida da República, 371 (Cascais). 8-29 Jul. 30€-75€

