Bolhas no chá e nos waffles com gelado é no Chachamoon

Há um novo café na Baixa especializado em chá de bolhas, uma bebida de Taiwan. Chama-se Chachamoon.

Não são precisas muitas palavras no Chachamoon, o espaço que Sofia Gao e David Orazov abriram na Baixa dedicado ao chá de bolhas. Os responsáveis são chineses e estão agora a aprender a nossa língua, por isso para saber ao que vai é bom que perceba a história desta bebida primeiro, antes de se aventurar. O chá de bolhas foi inventado nos anos 1980 em Taiwan e existem imensas variedades disponíveis, dos chás de fruta aos chás de leite, servidos gelados ou quentes, com pequenas bolhas feitas de tapioca, com uma textura tipo goma, que são depois sugadas com palhinhas largas.

Neste café de cores pastel (tudo super instagramável) tem o clássico chá de leite – a receita original asiática é a menos doce e é feita com leite, chá preto e pérolas de tapioca –, os chás de leite com sabor, como o leite de chocolate ou o de coco, o chá frio de frutas, granizados refrescantes ou cafés. A cada um pode adicionar as tais bolhas de tapioca mas também outras esferificações que rebentam na boca, de vários sabores, como lichia, maracujá ou caramelo (um copo normal tem 500ml e é 3,40€, um grande tem 700ml e é 3,90€).

Além da bebida, o Chachamoon tem ainda outra sensação: os gelados artesanais servidos em cone feito de waffle com bolhas (muda só a forma, o sabor e a textura são os mesmos). Pode comer simples, sem recheio (3€), ou enchê-lo com gelado (1,50€) e toppings, dos molhos de chocolate e caramelo às pepitas coloridas e pedaços de bolacha. Na liga dos doces há ainda mochis japoneses e outros bolos à fatia, caseiros e mais portugueses.

Rua do Crucifixo, 112 (Baixa). Seg- Qui 10.00-22.00, Sex-Sáb 10.00-23.00, Dom 12.00-21.00.

+ Os melhores restaurantes japoneses em Lisboa

+ As melhores gelatarias em Lisboa