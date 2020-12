Bolo-rei é mesmo o doce de Natal preferido dos portugueses

No âmbito da campanha #DoceNatalCompreLocal, que visa promover negócios locais e mostrar como é possível manter a tradição num ano forçosamente atípico, o Facebook decidiu realizar também um inquérito, que foi partilhado na própria página da rede social em Portugal. O objectivo era descobrir os doces de Natal preferidos dos portugueses nas diferentes regiões do país. O tradicional bolo de massa fofa, que combina frutas cristalizadas com frutos secos, é mesmo o rei da quadra, mas não é o único a fazer as delícias das famílias por estes dias.

Com 28% da preferência dos inquiridos, o bolo-rei lidera praticamente todas as regiões de Portugal, sobretudo o Norte, onde é mesmo o doce de Natal mais votado (39%), seguido das inevitáveis rabanadas (21%). No entanto, há excepções. Na região de Lisboa, o bolo-rei (15%) é, prepare-se, surpreendentemente destronado pelos sonhos (17%) e até pelo bolo-rainha (16%), que surgem em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

No Centro, o bolo-rei (25%) também é o preferido, mas por um triz não ganharam as rabanadas (24%). Taco a taco, surgem os sonhos e os bolos-rainha (12%), com as filhoses (11%) logo atrás. Mais a Sul, o bolo-rei (32%) volta a vencer, mas é possível encontrar, entre os clássicos de Natal, o regional morgado de amêndoa (7%) do Algarve.

Já nas ilhas, a preferência vai para os doces típicos de ambas as regiões: o bolo de mel de cana da Madeira (33%) e o bolo de Natal dos Açores (19%). Segue-se o bolo de família (9%), que é presença obrigatória na mesa de Natal das famílias madeirenses, as rabanadas (8%) e o bolo-rei (7%).

Facebook

Vale a pena recordar que, por estes dias, o Facebook está não só a promover as compras online como as pastelarias portuguesas, razão pela qual tem desafiado os utilizadores da rede social a escolherem e partilharem os seus negócios locais preferidos, inclusive através do sticker de Instagram criado de propósito para o efeito ou do uso da hashtag #DoceNatalCompreNatal.

