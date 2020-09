Bolt vai ter passes pré-pagos para viagens de trotinete sempre com desbloqueio grátis

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a Bolt prepara o lançamento de passes para trotinetes – estes serão pré-pagos com modalidades diária, semanal e mensal e sempre com desbloqueio gratuito.

Anualmente, de 16 a 22 de Setembro, os cidadãos europeus têm a oportunidade de gozar uma semana inteira de actividades dedicadas à mobilidade sustentável, e a pensar nisso, este ano a plataforma de mobilidade Bolt decidiu reforçar a efeméride com uma novidade: os passes de trotinetes.

O objectivo dos novos passes é proporcionar deslocações de curta distância ainda mais económicas e sustentáveis na cidade, oferecendo três modalidades. Existe o passe diário onde é possível viajar durante 24 horas por 9,99€, o passe semanal que inclui 45 minutos diários por 12,99€ e o passe mensal também com 45 minutos diários por 36,99€.

“Sendo a nossa missão tornar as deslocações na cidade cada vez mais cómodas, acessíveis e sustentáveis, a criação dos passes pré-pagos para as trotinetes permite-nos criar condições para que este se torne um meio de transporte preferencial na cidade”, refere em comunicado David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal. “Além disso, este é um objectivo que está totalmente alinhado com a nossa estratégia ambiental de tornar as nossas viagens na Europa neutras em carbono.”

Os passes são obtidos através da própria app, clicando no símbolo da trotinete e escolher “passe trotinete” no menu à esquerda. Para já a funcionalidade estará apenas disponível para dispositivos iOS, mas brevemente ficará também operacional em Android.

A nova funcionalidade será lançada oficialmente a 19 de Setembro no eventos A Rua é Sua (10.00-19.00), na zona do Mercado de Sapadores, e no Telheiras em Movimento (15.00-20.00), ambos co-organizados pela Câmara Municipal de Lisboa e as Juntas de Freguesia da Penha de França e de Telheiras. Os visitantes destas iniciativas vão poder experimentar gratuitamente trotinetes Bolt e usufruir de outras actividades ao ar livre em ruas fechadas ao trânsito.

