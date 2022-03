Bombino e Omar Souleyman entre os confirmados da Rock Your Street

O Rock in Rio deve finalmente regressar ao Parque da Bela Vista em Junho, quatro anos após a última edição. Depois de revelar os principais nomes que vão passar pelo Palco Mundo – como Foo Fighters, Black Eyed Peas, Duran Duran ou Post Malone –, a organização anunciou quem vai levar música à Rock Your Street, o terceiro palco do festival. Entre os cerca de 20 grupos e artistas de diferentes nacionalidades, destacam-se o nigeriano Bombino (18), o português Bruno Pernadas (19) e o sírio Omar Souleyman (25), numa celebração da “diversidade e pluralidade cultural”.

No primeiro dia de festival, dia 18 de Junho, Sara Correia, Bambaram & Kimbum e Jupiter & Okwess juntam-se a Bombino. No dia seguinte, 19, é a vez de Baque do Tejo, Magdalena Bay, Paulo Flores e Prodígio se encontrarem na Rock Your Street com Bruno Pernadas. Além de Omar Souleyman, o dia 25 é preenchido por Vislumbres da Índia – Lajja Sambhavnath, Francisco, El Hombre e Arooj Aftab. O último dia, 26, é deixado ao cargo de Kola San Jon, Titica, Johnny Hooker e Idiotape. Todos os dias do festival contam também com actuações do projeto School of Rock que leva este estilo musical aos mais pequenos.

A Rock Your Street é “um espaço dedicado ao mundo, às pessoas, à sua história, ao respeito e à empatia e que celebra a riqueza que existe nas diferenças”, escreve a organização do festival no Instagram oficial do evento. São mais de uma dezena de nacionalidades – República do Níger, República Democrática do Congo, EUA, Angola, Turquia, Paquistão, Síria, México, Brasil e Coreia do Sul – que chegam a Portugal através da música e da dança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa)



Além do Palco Mundo e da Rock Your Street, os quatro dias de festival contam ainda com música no Galp Music Valley onde vão actuar Ney Matogrosso, Delfins, Linda Martini, Funk Orchestra, Mundo Segundo & Sam The Kid, Moullinex & Xinobi, Bárbara Tinoco e The Black Mamba.



A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa comprometeu-se em realizar um evento com uma política de “lixo zero” e “zero desperdício alimentar” para cumprir as metas de sustentabilidade definidas até 2030. Para isso conta com fornecedores e patrocinadores premiados pelas suas práticas de sustentabilidade, a doação de refeições e a utilização de óleo reciclado.



Os bilhetes existem nas modalidades de diário (74€) ou Weekend Pass (121€), para os dias 18 e 19 ou 25 e 26 de Junho, e estão à venda nos locais habituais.



