Bon Iver voltam a adiar concerto em Lisboa

Em Setembro de 2019, os Bon Iver anunciaram que iam voltar a Lisboa. A data? 15 de Abril de 2020. Mas quando chegámos a Abril, fechados em casa, a visita foi adiada para 31 de Janeiro do próximo ano. Agora, a data voltou a mudar. Na melhor das hipóteses, vamos reencontrar-nos com Justin Vernon e companhia a 18 de Novembro de 2021. Vamos acreditar que à terceira é de vez.

Vamos acreditar que em Novembro do próximo ano já vamos poder ouvir ao vivo pelo menos algumas das canções indie-folk de For Emma, Forever Ago (2007) e Bon Iver, Bon Iver (2011), os dois primeiros – e para alguns puristas os melhores – álbuns da banda que se confunde com o cantor/compositor Justin Vernon.

Vamos também acreditar que o terceiro disco, 22, A Million (2016), onde as guitarras foram suplantadas por teclados, sintetizadores e uma parafernália de samples e efeitos, vai estar representado no alinhamento. E que i,i, editado há um ano, vai ser a espinha dorsal da actuação, equilibrando as experiências e inovações de 22, A Million com a abordagem mais clássica dos primeiros discos.

Vamos ainda acreditar que na primeira parte vão actuar os Aaron Dessner's Big 37d03d Machine. Desde que esta digressão foi anunciada, há quase um ano, que se diz que o projecto liderado por Aaron Dessner, um dos motores criativos dos norte-americanos The National, vai acompanhar os Bon Iver na Europa. E o seu nome continua no cartaz.

Mas, por agora, a única certeza é que os bilhetes adquiridos para os concertos de 14 de Abril de 2020 e 31 de Janeiro de 2021 são válidos para a futura data. Além disso, os ingressos para 18 de Novembro continuam à venda nos locais habituais. Os preços vão dos 35 aos 51 euros.

