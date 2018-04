Bordalo II tem uma obra especial no Jardim da Gulbenkian

Para celebrar o Dia da Terra, no passado dia 22 de Abril, Bordalo II revelou uma nova obra da série "Big Trash Animals". São dois ursos que pode ver só até ao final de Maio no Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian.

A peça, especialmente criada para o Jardim da Gulbenkian, representa dois ursos: a mãe, construída com materiais reutilizados e cores naturais, e o filho, pintado com as cores sintéticas do plástico. Desafiado pela Gulbenkian, Bordalo II pretende alertar para a contaminação do lixo no nosso ecossistema e sobretudo, chamar a atenção para a pegada ecológica que estamos a deixar para as gerações futuras. "É uma grande contradição alguém que não tem essa consciência ambiental querer ter filhos e netos, porque estamos a deixar um legado infernal", diz o artista numa entrevista publicada no site da fundação.

"A escultura que fiz para o Jardim Gulbenkian faz parte da série de trabalhos à qual chamei 'Big Trash Animals', que tenho desenvolvido um pouco por todo o mundo, e em que construo imagens de animais de várias espécies (muitos em vias de extinção)", explica Bordalo II, artista de arte urbana que se tornou conhecido pelas suas obras feitas com lixo e desperdícios.

Esta não é a primeira vez que Bordalo II expõe uma obra por pouco tempo. Ainda na altura da Páscoa, o artista revelou uma peça inspirada na série “One Strange Rock”, na praia de Carcavelos.

