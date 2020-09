Bossa Nova anima jantares do Estórias na Casa da Comida

O restaurante Estórias na Casa da Comida, junto à Mãe D’Água, em Lisboa, está a preparar-se para dar música aos jantares, com concertos dos The Bossa Alibi. O duo, composto por Renato Sousa e João Santos, promete recuperar canções icónicas da Bossa Nova.

Com arranque a partir das 20.00, o espectáculo – que irá repetir a 9 de Outubro – terá uma duração de duas horas. Para participar, é necessário reserva por telefone (213 860 889) ou e-mail (reservas@casadacomida.pt).

Além desta nova programação, o Estórias na Casa da Comida, que reabriu portas no início do mês de Junho com ementa renovada e selo Clean & Safe, tem agora um menu executivo de almoço por 15€, de terça a sexta-feira, e menus especiais para grupos, em que se inclui o menu lanche, com várias opções para partilhar, no valor de 20€ por pessoa.

Na nova carta incluem-se várias entradas, acompanhamentos e pratos de peixe e carne, como açorda de caranguejo real e vieira (36€/para duas pessoas) e peito de frango com farinheira, espargos e molho de limão e manteiga (14€). Mas o destaque vai para os petiscos, que só podem ser pedidos a partir das 15.00. Entre as propostas, encontram-se amêijoas à Bulhão Pato (14€), choco frito com maionese de alho (8€), zukuzu em pão caseiro (3,50€), moelas guisadas (6,50€) e tábuas de queijos e enchidos (10€).

Travessa das Amoreiras, 1. Ter-Dom 12.00-23.00.

