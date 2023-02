Bouquet, vestido, acção: candidaturas para os Casamentos de Santo António abrem a 14 de Fevereiro

Estamos oficialmente em contagem decrescente para o Dia dos Namorados e, a partir desse dia, também vamos poder contar os dias para outro dos eventos mais românticos do calendário lisboeta, os Casamentos de Santo António. As candidaturas abrem no dia 14 de Fevereiro.

Os aspirantes a noivos de Santo António vão ter até 5 de Abril para tentar garantir lugar entre os 16 casais seleccionados para as cerimónias do dia 12 de Junho. A celebração religiosa terá lugar na Sé de Lisboa, enquanto os casamentos civis acontecem nos Paços do Concelho.

A formalização das inscrições deverá ser feita através do preenchimento do formulário de candidatura disponível nas Lojas Lisboa de Alcântara, Baixa, Entrecampos, Marvila e Saldanha. Quanto aos pré-requisitos que os casais devem reunir, estes podem ser consultados no site da EGEAC. Entre eles, a apresentação obrigatória do comprovativo de residência permanente no Município de Lisboa por parte de um dos membros do casal.

Entre noivos, padrinhos, convidados e organização, o número de participantes da edição deste ano deverá rondar as mil pessoas. Além do cumprir de uma tradição popular que remonta a 1958, esta é uma forma de casar sem os habituais gastos inerentes ao acontecimento. Vestidos de noiva, fatos, penteados, maquilhagem, alianças, copo-d'água e lua-de-mel são garantidos pelos patrocinadores do evento.

