Fine dining e romance, eis uma combinação de sucesso. No Boubou's, a data merece um menu à altura e que abre com três snacks: charuto de caranguejo e gerânio, parfait de fígado de frango fumado, pele de frango crocante e creme de milho e pão de milho com chipotle e caviar de esturjão branco. A chef Louise Bourrat servirá outros dos seus clássicos ao longo da noite. Falamos de ceviche de batata doce com leche de tigre e lima kaffir e de paleta de borrego assado, condimentos orientais e pão fino. Para terminar, a sobremesa assinatura da chef, que lhe valeu a vitória no Top Chef França 2022: gelado de alho negro, miso, trigo sarraceno e trufa. O menu está disponível em versão vegetariana. A haronização de vinhos custa 55€ por pessoa.

Rua do Monte Olivete, 32 A (Príncipe Real). Sáb 19.00-00.00. 95€ por pessoa