O restaurante do Hotel Hotel vai além de um jantar especial e abre logo a noite um um cocktail de boas-vindas chamado Flamingo – oferta da casa. Se adorar esta bebida temática, pode aprender a prepará-la logo no dia seguinte. Domingo, 15 de Fevereiro, o workshop será conduzido por mixologistas do hotel. Custa 30€ por casal. Quanto ao jantar do dia anterior, pode não ter um menu elaborado para a ocasião, mas conta também com uma sobremesa de inspiração romântica para adoçar os ânimos.
Travessa da Glória, 22 (Avenida). Sáb 12.30-00.00