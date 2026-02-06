Subscrever
Mini Bar
DR
Restaurantes em Lisboa com menu do Dia dos Namorados

“All you need is love” e uma refeição romântica para celebrar o Dia dos Namorados em Lisboa.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Como já vem sendo hábito, os restaurantes em Lisboa não perdem a oportunidade para criar menus especiais e, muitas vezes, mais generosos, para o dia mais romântico do ano (ou piroso, como preferir) – o Dia de São Valentim. Há de tudo e a maioria são criações exclusivas para esta noite. De tal maneira que, se não ficar de casamento marcado, fica com a barriga reconfortada. Confira a lista que se segue e não se esqueça de reservar mesa. Deixamos-lhe 15 restaurantes em Lisboa com menu para o Dia dos Namorados. 

Recomendado: 12 hotéis românticos em Portugal para uma escapadinha a dois

Restaurantes em Lisboa com menu do Dia dos Namorados

Animal

  • Avenida da Liberdade
Animal
Animal
Manuel Manso

O restaurante do Hotel Hotel vai além de um jantar especial e abre logo a noite um um cocktail de boas-vindas chamado Flamingo – oferta da casa. Se adorar esta bebida temática, pode aprender a prepará-la logo no dia seguinte. Domingo, 15 de Fevereiro, o workshop será conduzido por mixologistas do hotel. Custa 30€ por casal. Quanto ao jantar do dia anterior, pode não ter um menu elaborado para a ocasião, mas conta também com uma sobremesa de inspiração romântica para adoçar os ânimos.

Travessa da Glória, 22 (Avenida). Sáb 12.30-00.00

Black Pavilion

  • Lisboa
Black Pavilion
Black Pavilion
Francisco Romão Pereira

O restaurante do Torel Palace Lisbon convida a um jantar resguardado do rebuliço da cidade. O menu elaborado pelo chef Guilherme Spalk inclui ostra fresca com caviar de lima, ovas de arenque e rebentos de soja, garoupa e tagliatelle nero di sépia com camarão e creme de marisco, tornedó com frutos vermelhos, batata e trufa negra e, para finalizar, bolo de chocolate com frutos vermelhos, malagueta e gengibre.

Rua Câmara Pestana, 45 (Torel). Sáb 19.00-00.00. 80€ por pessoa (sem bebidas)

BouBou's

  • Princípe Real
BouBou's
BouBou's
Arlei Lima

Fine dining e romance, eis uma combinação de sucesso. No Boubou's, a data merece um menu à altura e que abre com três snacks: charuto de caranguejo e gerânio, parfait de fígado de frango fumado, pele de frango crocante e creme de milho e pão de milho com chipotle e caviar de esturjão branco. A chef Louise Bourrat servirá outros dos seus clássicos ao longo da noite. Falamos de ceviche de batata doce com leche de tigre e lima kaffir e de paleta de borrego assado, condimentos orientais e pão fino. Para terminar, a sobremesa assinatura da chef, que lhe valeu a vitória no Top Chef França 2022: gelado de alho negro, miso, trigo sarraceno e trufa. O menu está disponível em versão vegetariana. A haronização de vinhos custa 55€ por pessoa.

Rua do Monte Olivete, 32 A (Príncipe Real). Sáb 19.00-00.00. 95€ por pessoa

Capítulo Restaurant & Bar

  • Santa Maria Maior
Capítulo Restaurant & Bar
Capítulo Restaurant & Bar
D.R.

De 12 a 14 de Fevereiro, o restaurante do hotel Convent Square serve um jantar especial, dedicado ao amor e ao romance. Um menu de quatro pratos, que inclui harmonização de vinhos, em que será servido um tártaro de camarão em pão brioche, maionese de maracujá e cebolinho, para começar. Nos pratos principais, haverá tamboril cozinhado em leite de coco e especiarias, tempura de cacau e molho de manga e bife do beijinho com molho de amoras e moscatel. A sobremesa será pavlova com frutos exóticos e amores-perfeitos.

Rua D. Antão de Almada, 4 (Rossio). Qui-Sáb 19.30-22.30. 170€ por casal

Cervejaria Liberdade

  • Cervejarias
  • Avenida da Liberdade
Cervejaria Liberdade
Cervejaria Liberdade
Francisco Nogueira

Pode não haver um menu fechado – se bem que clássicos como a sopa de morangos, o bife tártaro ou o crepe Suzette ninguém lhe tira –, mas há um programa de boas-vindas difícil de ignorar. Ainda antes de jantar, no lobby, a cervejaria mistura romance e Carnaval com uma roda de samba a actuar ao vivo. Depois, cada casal segue o seu caminho, seja para a mesa ou para o bar.

Avenida da Liberdade, 185 (Avenida). Sáb 12.30-11.30

Davvero

  • Italiano
  • São Sebastião
Davvero
Davvero
Mariana Valle Lima

No italiano do Sublime Lisboa, o romantismo reflecte-se no menu, composto por cinco momentos. A entrada é uma espuma de parmigiano reggiano, gelado e telha crocante, acompanhada de uma flute de champanhe, e peito de pato com vinagrete de framboesa, avelãs tostadas e casca de laranja cristalizada. Seguem-se os ravioli de lavagante e a bochecha de vitela braseada em vinho tinto e puré de aipo-rábano com chocolate branco, maionese de alho negro e chips crocantes. Para sobremesa, uma mousse de amêndoas, morangos confitados e gelado de chocolate negro.

Rua da Artilharia 1, 70 (Amoreiras). Sáb 19.00-22.00. 90€ por pessoa (sem bebidas)

Double Trouble

  • Lisboa
Double Trouble
Double Trouble
Rita Chantre

A especialidade é o café, mas para assinalar o dia mais amoroso do ano o Double Trouble serve a refeição completa, com luz e banda sonora a combinar. Em dois turnos, o jantar começa com focaccia e paté de gorgonzola para depois servir um clássico da Disney – esparquete e almôndegas. A sobremesa é bolo floresta negra. O menu inclui ainda bebida e café.

Rua Saraiva de Carvalho, 38 A (Campo de Ourique). Sáb 19.00-23.00. 35€ por pessoa

Faz Figura

  • Português
  • São Vicente 
  • preço 3 de 4
Faz Figura
Faz Figura
©DR

No Faz Figura namora-se à mesa e, de preferência, com vinho no copo. O jantar começa com um ceviche de vieira com morango, segue para ravioli de alheira com queijo da serra e culmina num salmão em crosta de pistáchio com camarão, puré de banana da Madeira e molho de maracujá. Para sobremesa, Romeu e Julieta. O menu inclui harmonização com três vinhos.

Rua do Paraíso, 15 B (Santa Apolónia). Sáb 12.30-22.30. 55€ por pessoa

Gunpowder

  • Chiado
Gunpowder
Gunpowder
Luis Ferraz

O jantar começa com um copo de vinho da Bairrada, juntamente com um panipuri de ostra com granita de sabugueiro. Depois deste snack de uma dentada só, vêm para a mesa três especialidades: tosta de camarão-tigre com funcho, salada de polvo com grão e pimentos vermelhos e um pulao de gambas e caranguejo crocante. Por mais 6€, pode adicionar uma sobremesa ao menu – pudim de pão com passas e rum ou ganache de canela e chocolate com gelado de azeite.

Rua Nova da Trindade, 13 (Chiado). 12.00-00.00. 35€ por pessoa

Mini Bar

  • Global
  • Chiado
Mini Bar
Mini Bar
Bruno Calado

Ao longo do seu percurso de chef estrelado, José Avillez já há-de ter apadrinhado muitos amores. No dia 14 não será excepção. O Mini Bar vai celebrar o Dia dos Namorados sob o mote "All we need is love". O menu de degustação é composto por 11 momentos e há ainda música ao vivo e DJ.

Rua Nova da Trindade, 18 (Chiado). Sáb 20.30-03.00. 140€ por pessoa (sem bebidas)

Palácio Chiado

  • Chiado
Palácio Chiado
Palácio Chiado
Luis Ferraz

O interior, como o próprio nome diz, é palaciano. Já o menu é digno de um casal real. Dividido em cinco momentos, o jantar começa com ostra grelhada no carvão e segue para um gunkan de wagyu com mousse de foie gras e trufa. Guarde espaço para o orzotto de vieiras e para a terrine de rabo de boi com puré de cenoura e laranja. Para sobremesa, uns churros com molho de cardamomo com gelado de baunilha, pimenta rosa e pó de framboesa. O menu está fechado e, por 40€, pode complementá-lo com uma harmonização de vinhos.

Rua do Alecrim, 70 (Chiado). Sáb 12.30-02.00. 85€ por pessoa (sem bebidas)

Rossio Gastrobar

  • Grande Lisboa
Rossio Gastrobar
Rossio Gastrobar
DR

O jantar no último andar do Altis Avenida arranca com ostras, esse afrodisíaco imprescindível, mas também com caviar e plantas halófitas. É a proposta do Rossio Gastrobar, que sugere ainda ravioli de lavagante e avelã, Angus Grain Feed, com alface e molho césar e uma mousse de chocolate branco e framboesa. O cocktail em destaque será à base de gin, flor de sabugueiro e ginja. Se não conseguir esperar até ao jantar, pode sempre marcar o seu date romântico para a hora de almoço.

Rua 1.º de Dezembro, 118 (Restauradores). Sáb 12.30-00.00

Selllva

  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Selllva
Selllva
©Manuel Manso

No Selllva, restaurante onde o exotismo vem logo no nome, o menu de Dia dos Namorados inclui bolinhos de queijo e tártaro de atum, um prato principal (entre mi goreng, risotto ou tataki). E uma de duas sobremsas: quindim ou brownie. Para animar a noite e aquecer o ambiente, haverá também um espectáculo de tango.

Rua Mouzinho da Silveira, 32 (Marquês de Pombal). Sáb 09.30-00.00. 30€ por pessoa

Varanda de Lisboa

  • Mediterrâneo
  • Santa Maria Maior
Varanda de Lisboa
Varanda de Lisboa
DR

A vista é de 360 graus, mas espera-se que o casal só tenha olhos um para o outro. O menu estará disponível de 12 a 14 de Fevereiro, ao jantar, e inclui tataki de atum braseado com puré de citrinos e algas, robalo escalfado em leite de coco, coentros e rebentos, presa de porco ibérico com polenta tostada e jus de pimenta rosa e tartelete de framboesa e pistáchio, kadaif e suspiros. O jantar já inclui harmonização de vinhos.

Praça do Martim Moniz, 2 (Martim Moniz). Qui-Sáb 19.30-22.30. 160€ por casal

Zunzum Gastrobar

  • Alfama
  • preço 3 de 4
Zunzum Gastrobar
Zunzum Gastrobar
Manuel Manso

Se há alguém capaz de juntar comida e romance é Marlene Vieira. Para dia 14, esta chef estrelada preparou um menu de degustação especial, que inclui ostras, ceviche de vieiras, tortelini de pato e foie gras, linguado (claro) e pistáchio com lima e cardamomo como sobremesa. Harmonização vínica? Custa 45€ e é opcional.

Rua do Jardim do Tabaco (Santa Apolónia). Sáb 12.00-00.00. 95€ por pessoa (sem bebidas)

