Branko celebra o desconfinamento com um set especial e novidades

A arte de Branko chega hoje às alturas com um set especial para celebrar o desconfinamento. A partir das 19.00, com vista para Lisboa, há 42 minutos de música para revisitar Nosso, o último disco, e conhecer o resultado criativo da quarentena.

O plano seria fechar a tour de Nosso, o disco de 2019, esta noite no teatro Tivoli BBVA. Forçado a adiar a despedida, o músico não quis deixar de assinalar a data e vai disponibilizar um set especial em vídeo que serve não só como despedida do trabalho como de celebração do fim do confinamento.

42 minutos de desconfinamento, como foi anunciado, é uma mistura de temas de Branko, de colaborações, faixas originais e novidades (como a faixa "SDDS"). A actuação, num rooftop lisboeta, conta com a participação de João Gomes (Orelha Negra) na teclas, Eu.Clides na guitarra e Iuri Oliveira na percussão.

“Foram meses tão intensos que senti que tinha de responder à mudança que começámos agora a viver com uma tentativa de levar os lives que tenho andado a fazer na minha sala para as ruas da cidade que inspira toda a música que faço e grande parte da música que toco", refere o músico sobre a iniciativa.

O set estará disponível no canal da Enchufada no Vimeo, a partir das 19.00 de hoje. "A minha sugestão é que liguem de alguma forma o vosso dispositivo à televisão e a um sistema de som mais interessante do que um telefone ou iPad", apela. "Não é exatamente o espetáculo que tinha planeado, mas espero que gostem tanto quanto me deu a mim prazer gravar."

A realização e edição ficaram a cargo de Aidan Kless e a produção contou com o apoio das Lisbon Living Room Sessions.

