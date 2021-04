Brigadeirando cria quatro sobremesas especiais para o Ajitama

Os caldinhos fumegantes do Ajitama Ramen Bistro aquecem o estômago e a alma a qualquer um, mas os responsáveis do restaurante japonês especializado em ramen têm sido proactivos na busca de novidades para o menu. Desta vez são as sobremesas que estão em foco, numa parceria especial com a Brigadeirando.

Depois de introduzirem os bolinhos glutinosos mochis na ementa, António Carvalhão e João Ferreira lançaram um desafio a Carolina Henke, fundadora da marca Brigadeirando, de dar um twist aos seus brigadeiros artesanais. Desta parceria surgiram então quatro sobremesas, exclusivas do Ajitama: os brigadeiros de matcha com chocolate branco e de amendoim com sementes de sésamo, e as mini-pavlovas de yuzu com framboesa e de amendoim com sementes de sésamo.

As sobremesas estão disponíveis no restaurante já a partir de dia 2, mesmo a tempo do Dia da Mãe, por tempo indeterminado, em conjuntos de três brigadeiros (5,50€) e de três mini-pavlovas (6€). Para entrega em casa ou take-away apenas estão disponíveis as edições limitadas dos brigadeiros, numa caixa de quatro (8€).

