Brownie abre nova loja no Chiado

A marca espanhola leva as suas roupas e acessórios boémios para os Armazéns do Chiado.

Depois de ter chegado a Lisboa com loja própria no Verão passado, ao Amoreiras Shopping Center, a marca espanhola desce à Baixa lisboeta e iça mais uma bandeira, agora dentro dos Armazéns do Chiado.

A loja tem cerca de 80 metros quadrados e segue o ADN da marca com uma decoração de estética vintage e boémia, acolhendo todas as novidades da Brownie, incluindo a colecção de Verão, as linhas de swimwear, calçado e acessórios, e a colecção eco-friendly ReLove.

Será a grande novidade na hora da reabertura total dos Armazéns do Chiado, que neste momento se encontram encerrados por serem considerados superfícies comerciais. Estas ainda se encontram fechadas na zona de Lisboa e só deverão abrir após nova avaliação do Governo no dia 15 de Junho.

A loja, porém, já está preparada para o universo de compras pós-Covid-19 e segue um protocolo de protecção não só para o staff como para os clientes. Estão assinaladas no chão as marcas das distâncias sociais que deve cumprir e há um posto de higienização logo à entrada. O número de pessoas também será limitado à dimensão do espaço.

Em Lisboa a Brownie já está presente no Amoreiras, no Centro Comercial Oeiras Parque, no El Corte Inglés em formato corner e agora no Chiado.

