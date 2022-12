Bruno e João querem tornar o bairro da Penha de França mais sustentável

Bruno Lisboa e João Kraeski são embaixadores do Pacto Europeu para o Clima, mas sabem que as mudanças podem começar a uma escala bem menor: no próprio bairro. O casal de influenciadores digitais saiu de Florianópolis, no Brasil, de mochila às costas e chegou a Portugal há quatro anos, pronto para fazer a diferença. “O meu nome é Bruno Lisboa, por isso sempre soube que em algum momento da minha vida ia parar aqui”, ri.

O casal encontrou morada na Penha de França, onde não tem feito outra coisa se não descobrir formas de tornar o bairro mais sustentável. “Queremos mostrar que, como imigrantes, a morar aqui, também viemos para somar. Queremos fazer parte da construção positiva da cidade”, explicam. Com uma bagagem na área do marketing digital, criaram o Livre Para, uma agência de comunicação com foco na sustentabilidade, consumo consciente e “comunicação para o bem”, dizem.

Mariana Valle Lima Praça Paiva Couceiro

Até hoje, já ocuparam a praça com uma feira que dá visibilidade a projectos sustentáveis, organizaram workshops e até rodas de poesia para falar sobre a importância de preservar os oceanos. A partir de Janeiro, em parceria com a junta de freguesia da Penha de França e os vizinhos do estúdio de design Flat 26, lançam o Experimenta Penha, um movimento que através das redes sociais (mas não só) vai convidar os moradores do bairro a ter uma vida mais sustentável, através de gestos simples como fazendo uma reciclagem mais atenta, utilizando o compostor comunitário ou consumindo localmente.

“Acreditamos que nada vai mudar nos hábitos das pessoas se não falarmos em auto-conhecimento atrelado à sustentabilidade. Vem de dentro, de entender que temos de mudar”, dizem. Começaram por implementar práticas de sustentabilidade em casa, preferindo o minimalismo, e só depois procurando ir além do espaço pessoal para influenciar com propriedade. “Acreditamos que a própria comunidade LGBTQI+ pode vir mais para o jogo. Há vários estudos que falam que é uma comunidade muito consciente. Pode ser mais um exemplo de uma comunidade que está desperta para estes assuntos”, diz Bruno Lisboa. “É muito legal falar de diva pop, mas podemos ir mais além", brinca João. "Queremos ser um exemplo disso também”.

+ O Bairro Lopes não está morto – e vai ter uma Casa Cheia de cultura

+ Coisas para fazer na Penha de França