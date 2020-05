Bruno Nogueira e Manuela Azevedo levam “Deixem o Pimba em Paz” ao Campo Pequeno

Foi apanhado de surpresa? Também nós. Junho arranca da melhor maneira com a reposição do espectáculo Deixem o Pimba em Paz, de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, no dia 1 de Junho no Campo Pequeno. As máscaras são obrigatórias e a lotação estará reduzida a 50%.

Quem passou a quarentena acompanhado pelos directos do Instagram de Bruno Nogueira já estava a sentir alguma falta de ver as águas agitadas por estes dias pelo humorista (que até já foi director da Time Out por um dia) e pela sua grupeta. Desta vez é diferente, não é através de um ecrã, é mesmo ao vivo, em carne e osso, e com outras companhias.

No dia em que abrem de novo as salas de espectáculo do nosso país, Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, dos Clã, voltam a subir ao palco para protagonizar o espectáculo Deixem o Pimba em Paz, unidos em nome de uma coisa tão portuguesa: o pimba – aquele elemento básico ao qual ninguém pode fugir, sobretudo em pleno mês de Santos Populares.

Acompanhados de Filipe Melo, Nelson Cascais e Nuno Rafael, terão ainda participações especiais de Salvador Sobral e Samuel Úria.

Mas um espectáculo ao vivo nos dias que correm exigem outros cuidados. O Campo Pequeno estará sem cobertura, o uso de máscara será obrigatório por parte de todos os espectadores e a lotação estará limitada a 50%, para permitir o distanciamento na plateia.

Os bilhetes custam 5€ e estão à venda na Ticketline e no site da Everything is New a partir desta quinta-feira, às 10.00. O espectáculo começa na segunda às 21.30, e a organização aconselha o público a chegar mais cedo para evitar grandes aglomerações.

