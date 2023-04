Bruno Nogueira tem um novo podcast “sem intermediários”

As saudades de ‘Como é que o bicho mexe’ e a vontade de comentar a actualidade com “total liberdade” desembocaram em ‘isso não se diz’. O primeiro episódio já está online.

Já passaram três anos desde o final de Como é que o bicho mexe, os populares directos de Bruno Nogueira no Instagram, durante o confinamento, entre Março e Maio de 2020. A estrutura foi sendo afinada ao vivo, mas basicamente cada emissão era iniciada com um monólogo sobre a actualidade, seguido de uma conversa com um grupo mais ou menos restrito de convidados. Passaram cerca de três anos desde o primeiro directo, e já não estamos fechados em casa, mas não parece ter passado a vontade de Bruno Nogueira de ter “um sítio para deitar cá para fora”, como conta no primeiro episódio de isso não se diz, o seu novo podcast, já disponível no Spotify, iTunes e SoundCloud.

Nas redes sociais, onde apresentou o projecto, admitiu ter saudades de Como é que o bicho mexe, em particular da “total liberdade e vertigem que era fazer em casa uma coisa que era partilhada com toda a gente e que não tinha de passar pela aprovação ou reprovação de ninguém”. Provavelmente numa referência a Tubo de Ensaio, o programa de Bruno Nogueira e João Quadros na TSF, cujo último episódio foi para o ar em Junho de 2022. Na mesma publicação, o humorista descreve isso não se diz como “um senhor com um microfone à frente a embirrar com situações” e no primeiro episódio já partilhou algumas embirrações, ao longo de 40 minutos. Só não ficou claro quando ficará disponível o segundo episódio, mas a liberdade tem sempre um preço, neste caso para os ouvintes.

“Isto é um espaço que eu ainda não sei o que vai ser”, explica no episódio inaugural, onde confessa ainda estar a descobrir como vai “fazer isto”. O formato não está definido e está tudo em aberto, num podcast que tanto pode incluir entrevistas, como conversas com amigos ou reflexões a solo, como no episódio de arranque, onde Bruno Nogueira sublinha a motivação que o voltou a aproximar do microfone: “Era importante para mim fazer [isto], porque começa a haver muitos poucos espaços em que uma pessoa tem poucos intermediários, poucas cancelas até chegar ao público final.”

